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Filmlerde gördüğümüz biri rehin alındıktan sonra gönderilen para talep mektuplarındaki gazete küpürlerinden kesilen harflerle yazılan notlar gerçek oluyor ve kolaylaşıyor. Arkadaşlarınıza eşek şakaları yapmak hoşunuza gidiyorsa bu tür mesajlar göndererek paniklemelerini sağlayabilirsiniz!

iOS: Eğlenceli Rehin Alınma Mesajları Gönderin

Kendinize ait bir selfie çekebilir ve üzerine not ekleyerek gerçek anlamda rehin düştüğünüz izlenimini verebilirsiniz. İşte bu sıradışı etkiyi veren uygulama App Store ortamından ücretsiz olarak indirilebiliyor:

RansomGram Picture Message adı verilen uygulama sayesinde filmlerdekine benzer sonuçlar elde edebilirsiniz.

Uygulamayı kullanmak son derece basit. Sadece uygulamaya bir fotoğraf ekleyin ve düzenleme moduna girip metni değiştirin ya da rastgele bir mesaj seçmesini isteyin. Bu mesaj fotoğraf üstüne harf harf işlenecek ve farklı boyutta, renkte fontta karakterler girilebilecek.

Fotoğraflarınız çok daha farklı görünecek ve kişisel hale gelecek. Arkadaşlarınıza göndererek hayatınızdaki gelişmeleri kinayeli biçimde ifade etmeniz de mümkün olabilir. Esprili mesajları bulmak size kalıyor. Sadece metin değil aynı zamanda görsel efektleri de kullanabilirsiniz. Elbette sade kalan bir görüntü editörü. Sosyal ağlarda paylaşıma destek veren uygulama Facebook ve Twitter dışında Instagram destekliyor. Diğer seçeneklerse e-posta ya da MMS olarak göndermek.





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