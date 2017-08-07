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OnePlus 5’te H.265/HEVC video kaydını etkinleştirmek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Bu küçük rehberimizde ele aldığımız aşamaları izleyerek OnePlus 5 akıllı telefonun kamerasıyla H.265/HEVC video kayıtları gerçekleştirebileceksiniz. Teknoloji tutkunları H.265/HEVC’in öneminin farkında. Yüksek çözünürlükte ve kalitede içeriklerin ciddi oranda sıkıştırılabilmesi ve video boyutlarının kayda değer şekilde azaltılmasını sağlıyor. OnePlus 5’in başarılı kamerasına bu kayıt özelliğini kazandırmak mümkün.

OnePlus 5’te H.265/HEVC Video Kaydını Etkinleştirmek

HEVC’nin açılımı High-Efficiency Video Coding yani yüksek verimli video kodlama. Aynı zamanda H.265 olarak da biliniyor. Sıkıştırma verimliliğinin arttırılması hedefleniyor.

Bu mod XDA sitesi üyesi PANKAJSAMMAL tarafından hazırlandı. Tabii cihazda böyle kompleks bir işlemi mümkün kılabilmek adına bazı ön hazırlıkların yapılması gerekmekte. Dilerseniz kamera modunu yüklemeden önce nelere dikkat etmeniz gerektiğine bakalım.

Gerekenler

Root erişiminin sağlanması (OnePlus 5 akıllı telefonda bootloader kilidini kaldırmak, TWRP recovery yüklemek ve root erişimini sağlamak için bu rehberimizden yararlanabilirsiniz.)

rehberimizden yararlanabilirsiniz.) Root dizininde işlem gerçekleştirebilmek için ES File Explorer benzeri, bu nitelikte bir dosya yöneticisi

NOT: İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve yaşayabileceğiniz sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

Bir de ilgili dosya değişikliğini gerçekleştirmeden önce dosyanın orijinal halini yedeklemenizi öneriyoruz.

İndirmeler

H.265/HEVC Video Kaydını Etkinleştirmek

Dosya yöneticisini açın ve dahili depolama birimine gidin.

/system/etc dizinine erişin.

media_profiles.xml dosyasını üstteki bağlantıdan indirebileceğiniz dosyayla değiştirin.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın.



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