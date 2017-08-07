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Vestel Venus V3, üç yıldır aramızda olan ve mobil pazarında kendini geliştiren yerli markamız Vestel’in çok tutulan bir cihazı. Vestel, kolayca mağazalarda cihazlarını deneyebildiğimiz ve fiyat konusunda hızlı bir şekilde birçok kitleyi etkilemeyi başardı. Bu yazımızda sizlere Vestel Venus V3 Root Atma işlemini anlatacağız ve sizde adımları takip ederek cihazınızın tam yetkiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz.

Gerekli dosya KingRoot

Vestel Venus V3 Root Atma

Öncelikle telefonun USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmeniz gerekiyor bunun için, Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Yapım Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmiş olun.

Vestel Venus V3 Root Atma işleminde sona yaklaştık. Yukarıda size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingRoot programını indirin ve çalıştırın, daha sonra cihazınızı USB kablo yardımıyla bilgisayarınıza bağlayın. Bağladıktan hemen sonra karşınıza Root diye bir butonu gelecektir, gelen butona tıklayın ve root işleminin bitmesini bekleyin. Root işlemi gerçekleştikten sonra bu sefer karşınıza Finish diye bir buton gelecektir ona bastıktan sonra cihaz kendini yeniden başlatacaktır.

Bu sayede Root işlemimiz başarıyla sonlanmış oluyor ve isterseniz Google Play mağazasından Root Checker uygulamasını indirip kontrol edebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınız olursa forum adresimizi ziyaret ederek destek alabilirsiniz.



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