⁠⁠⁠







Xiaomi Redmi 3S ve Redmi Note 4’te kamera performansını artırmak için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Xiaomi’nin Redmi 3S ya da Redmi Note 4 akıllı telefonunu mu kullanıyorsunuz? Peki fotoğraf çekimleriyle aranız nasıl? Bu iki cihazdan birisine sahipseniz ve kamera performansını artırma niyetindeyseniz bu yazıda bağlantısını verip kurulumunu ele alacağımız moddan faydalanabilirsiniz. Bu mod stock kamera uygulamasından çok daha fazlasını vaat ediyor. Elde edeceğiniz sonuçların daha başarılı olacağını söyleyebiliriz. Xiaomi Redmi 3S ve Redmi Note 4’te kamera performansını artırmak üzere yüklemeniz gereken mod için bazı koşulları sağlamanız gerekecek.

Xiaomi Redmi 3S ve Redmi Note 4’te Kamera Performansını Artırmak

Kamera Modunun Özellikleri

Video stabilizasyonu

Keskin fotoğraflar

Xperia kamera ikonu

Karanlık koşullarda daha iyi video çekimleri

Hazırlık

Cihazda root erişiminin sağlanmış olması gerekiyor.

Custom recovery kurulumu da şart.

İşleme başlamadan önce cihazı en azından % 60 seviyesine şarj edin.

Dosyayı indirin ve aşamaları titizlikle takip edin.

NOT: İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

İndirmeler

Kurulum Aşamaları

XPERIA_CameraNextMod.Zip dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın. Güç ve ses artırma butonlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

Öncelikle tam bir nandroid yedeği oluşturun, işler ters giderse bu yedek işinizi kolaylaştıracaktır.

Install seçeneğine dokunun ve cihaza aktarmış olduğunuz ZIP dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Cache ve Dalvik Cache partisyonları için Wipe seçeneğini kullanın.

Akıllı telefonunuzu yeniden başlatın. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.



⁠⁠⁠





