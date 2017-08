⁠⁠⁠







Casper VIA ailesinin ortanca üyesi olan Casper VIA V5, 5 inç ekranı sayesinde tek el kullanımda bize kolaylık sağlıyor. Fiyatı, performansına göre başarılı bir düzeyde olan cihaz üretici markasının bize verdiği root imkanı ile tam yetkiye sahip olabilir. Bu yazımızda Casper VIA V5 Root Atma işlemini anlatacağız böylece cihazınız tam kontrol erişimine sahip olacak. Ele alacağımız işlemlerin çeşitli riskler içerdiğini ve işlem sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

Gerekli dosya KingoRoot

Casper VIA V5 Root Atma

İlk olarak Casper Via V5‘in USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmeniz gerekiyor bunun için, Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Derleme Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmiş olun.

Yukarıda size vermiş olduğumuz bağlantıdan KingoRoot programını cihazınıza yükleyin ve kurun, kurduktan sonra programı açın. Daha sonra USB kablo yardımı ile Casper Via V5′i bilgisayarınıza bağlayın ve bağlantı kurulunca indirmiş olduğunuz KingoRoot programınına geri dönün. Programda ROOT diye bir buton göreceksiniz ona basın ve root işlemine başlayın.

Biraz beklemeniz gerekiyor gerekli dosyaları yükleyecek ve bu yükleme tamamlandıktan hemen sonra sizi FINISH diye bir buton karşılayacak ona basın ve artık cihazınız root edilmiş durumda.

Casper VIA V5 Root Atma işlemini başarıyla gerçekleştirdik yine siz kontrol etmek isterseniz Google Play mağazasından Root Checker uygulamasını indirip kontrol edebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınız olursa forum sayfamızı ziyaret ederek destek alabilirsiniz.



