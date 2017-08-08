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Xiaomi Mi Max 2 root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Sahip olduğu Xiaomi Mi Max 2 akıllı telefonda ileri seviye özelleştirmeler yapmak isteyen kullanıcıların TWRP recovery kurması ve root erişimini sağlaması gerekmekte. Xiaomi firması yeni cihazlarında bootloader kilidine yer verdiği için öncelikle bootloader kilidinin kaldırılması şart.

Xiaomi Mi Max 2 Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu şarj edin.

Tüm bilgilerinizi yedekleyin. Yedekleme için buradaki uygulamalardan birisini tercih edebilirsiniz.

uygulamalardan birisini tercih edebilirsiniz. Bootloader kilidini kaldırın .

. Settings – About Phone menüsüne gidin ve Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunarak Developer Options menüsünü etkinleştirin. Daha sonra bu menüdeki USB Debugging ile OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

menüsüne gidin ve seçeneğine art arda 7 kez dokunarak menüsünü etkinleştirin. Daha sonra bu menüdeki ile seçeneklerini aktive edin. Xiaomi ADB Fastboot sürücülerini yükleyin.

Gerekli dosyaları indirin.

NOT: İşlemin çeşitli riskler içerdiğini ve işlem sırasında ya da sonrasında karşılaşabileceğiniz sorunlarda sorumluluğun tamamen kendinize ait olduğunu hatırlatalım.

İndirmeler

TWRP Recovery Kurulumu

adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını genişletin.

twrp.img dosyasını recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve dosyayı adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

Akıllı telefonunuzu bilgisayarınıza USB kablosuyla bağlayın. adb-fastboot-tool-2016 klasörüne erişin ve boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı çalıştırılacaktır.

adb reboot bootloader komutunu girerek cihazı bootloader modunda çalıştırın.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu girin.

Artık root aşamalarına geçebilirsiniz.

Root Erişimini Sağlamak

Akıllı telefonu kapatın. Güç ve ses artırma butonlarına basılı tutarak recovery modunda çalıştırın.

Mount -> Enable MTP Connect seçimini yapın.

SuperSU 2.82.zip dosyasını akıllı telefona kopyalayın.

TWRP ana menüsündeki Install seçeneğine dokunun ve SuperSU 2.82.zip dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlandığında cihazı yeniden başlatabilirsiniz. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini belirtelim.



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