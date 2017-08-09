⁠⁠⁠







Kullanmakta olduğunuz Android işletim sistemli akıllı telefon, kapalı kutu halinde çalışan sınırlı bir sistem işletiyor. Windows PC ya da Mac aksine sistem dosyalarına bakıp düzenleme yapamazsınız çünkü buna yetkiniz yok, sadece Google’ın belirlediği izinler dahilinde kullanabiliyorsunuz.

Android: Kapsamlı Root Rehberi

Basit anlatımla root yetkisi alanlar cihazlarını admin/yönetici gibi kapsamlı biçimde kullanabiliyor. Google elbette cihazı korumak adına böyle bir sınırlama yapıyor ve root alanlar riski arttırıyor çünkü bir zararlı girerse her alana erişebilir. Peki elde edilenler, bu riske değer mi?

Avantajları

Cihazla yüklü gelen istenmeyen programları kaldırabilmek

Daha kapsamlı cihaz yedekleri alabilmek

Özel ROM paketlerini kurabilmek

Sadece root ile çalışan bazı uygulamaları kurabilir hale gelmek

Artık desteklenmeyen cihazın ömrünü uzatmak

Dezavantajlar

Garanti yanabilir

Bazı uygulamalar root var diye kurulmayı, tam performanslı çalışmayı red edebilir

Üreticiden gelen güncellemeler kurulmaz hale gelebilir

Terimler

Bootloader: Cihaz başlayınca ilk okunan kısım ve recovery gibi içerikler çalışır

Root: Android ve Linux dünyasında yönetici izni

Recovery: Bootloader’ın çalıştırdığı ilk uygulama ve işletim sistemine geçmeden uygulama kurma imkanı verir

ROM: Cihazlara özel hazırlanmış işletim sistemi/uygulama paketleri

ADB: PC kullanarak Android içeren cihaza bağlantı kurma linki

Kernel: Cihaz donanımı ve yazılımı arasındaki bağlantı

Xposed: Sistem görünümü ve özelliklerini değiştirme imkanı veren altyapı

Brick: Güncelleme sırasında donan ve işlemez hale gelen cihaz

Nandroid: Özel recovery kurduktan sonra cihaza ait kapsamlı yedek almak

Nasıl işler?

Cihaza bağlı olarak önce bootloader kilidi varsa açmanız gerekir. Ardından çeşitli paketler ve araçlarla özel tip kurtarma menüsü kurulur, sonrasında SU (SuperUser) izni veren kodlar sisteme eklenir. Her marka ve model cihaz için ayrı dosya ve uygulamaların temin edilmesi gerekir. Bu işlere girmeden önce iyice öğrenmek ve yedek almak şart.

KingRoot, KingoRoot, iRoot, OneClickRoot gibi çok sayıda uygulamanın Android ve PC sürümü var. Tek tıkla root alma vaadi veriyorlar ve bazen başarıyorlar ama arka planda başka neler kuruyorlar ve bilgilerinizi IMEI dahil nerelere gönderiyorlar belli değil!



⁠⁠⁠





