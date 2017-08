⁠⁠⁠







General Mobile 4G, yüksek hızlı bağlantı sağlayan yeni nesil gelişmiş 4.5G LTE altyapısı sayesinde kesintisiz bir hız imkanı sağlıyor. Ayrıca Android sürüm güncellemeleri olarak rakiplerinden her zaman önde olan General Mobile, düşük fiyat ve iki renk seçeneği ile popülerlik kazanıyor. Bu yazımızda General Mobile 4G Stock ROM yükleme adımlarını ele alacağız. Zor gibi görünen bu işlemi siz de adımları takip ederek kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.⁠⁠⁠⁠

Gerekli dosyalar

Drivers_Abd StockROM

General Mobile 4G Stock ROM Yükleme

Öncelikle General Mobile 4G‘nin Ayarlar bölümüne girin ve Geliştirici Seçeneklerini açın.



OEM ile kilit açma ve USB Hata Ayıklama kısmını aktif edin ve cihazı kapatın. Daha sonra telefonunuzu kapatın ve Ses kısma / Güç tuşlarına basılı tutarak Bootloader Modu‘nda açmış olacaksınız. Bu işlemi yaptıysanız telefonunuzu USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın ve size yukarıda vermiş olduğumuz bağlantıdan gerekli dosyaları yükleyin. Cihaza geri dönün ve Güç tuşuna basılı tutarken bir kez ses açma tuşuna basarak Recovery Mod‘a geçiş yapın. Recovery modunda reboot to bootloder üzerine gelerek power tuşuyla onaylayın cihaz kendini tekrar başlatarak Bootloader Mod’a geçiş yapacak.

General Mobile 4G TWRP Recovery ve Stock ROM yükleme işleminde sona yaklaştık. İndirmiş olduğunuz ROM’u boş bir klasör içine çıkartın ve klasörün içindeyken Shift tuşuna basılı tutarak boş bir kısma sağ tık atın ve karşınıza çıkan komut ekranına fastboot oem unlock-go yazarak enter tuşuna basın.

İşlem bitince pencereyi kapatın telefon kendini tekrar başlatabilir ve cihazı tekrar Bootloader Mod‘a alarak bilgisayara bağlayın.

Tekrar ROM klasörünü açın ve Install Rom.bat dosyasını çift tıklayarak açın bu sayede komut penceresi açılacak ve rom yükleme işlemi otomatik olarak baslayacaktır. İşlem tahmini 5-10 dakika sürebilir.

Yükleme bitince ALL JOB DONE yazısını görürseniz General Mobile 4G TWRP Recovery ve Stock ROM yükleme işleminde başarılı olmuşuz demektir. Telefon kendini yeniden başlatacak, eğer başlatmaz ise Güç tuşuna basarak cihazı açın büyük ihtimal Recovery Mod‘da açılacaktır. Wipe cache üstüne gelin ve Güç tuşuna basın sonrasında reboot to system now diyerek telefonu tekrar başlatın. Konu ile ilgili uzmanlarımızdan birebir destek almak için forum sayfamızı kullanabilirsiniz.





