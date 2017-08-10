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Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonlarla uyumlu YouTube uygulamasında sohbet etmek artık mümkün. YouTube son birkaç ayda küçük yenilikler sundu. Web versiyonu için karanlık bir tema hazırlandı, yüklenme animasyonu değişti ve fare imlecini video görselinin üzerine tuttuğumuzda animasyonlu ön izleme yapabilme imkanına kavuştuk. YouTube son olarak Android ve iOS uygulamalarını güncelledi. Güncelleme kullanıcılara sohbet etme imkanı sunuyor. Paylaşım işlevselliği üzerine inşa edilen bu özelliği kullanabilmek için YouTube’da Google hesabınızla oturum açmanız gerekiyor. Gmail kişilerinizle otomatik eşleştirme gerçekleştirilmiyor, etkileşimde bulunmak istediğiniz kişileri kendiniz seçmelisiniz. Güncellenen YouTube uygulamasında sohbet etmek oldukça kolay.

Android ve iOS: YouTube Uygulamasında Sohbet Etmek

Beğendiğiniz bir videoyu bulun ve onun altındaki paylaşım butonuna dokunun. Açılan sayfada size sık iletişim kurduğunuz kişiler gösterilecektir. Kişiler Gmail hesabınızdan çekiliyor ancak bunlar YouTube kişileriniz değil. Onları YouTube’a eklemeniz lazım. Gmail kişileriniz ve telefon rehberiniz ayrı olarak değerlendiriliyor. Telefonunuzdaki kişileri de YouTube’a ekleyebilirsiniz.

Video göndermek için paylaşım sayfasındaki bir kişiye dokunun. Telefon rehberinizden bir kişi eklemek isterseniz, önerilen kişilerin sonuna kadar hızlıca kaydırın ve Add Contacts seçeneğine dokunun. YouTube uygulamasının kişilerinize erişmesine izin verin ve ardından videoyu paylaşmak için bir kişi seçin. Bir kişiyle video paylaştığınızda, bir YouTube sohbet konusu açılacaktır

Bir kişiyle video paylaştığınızda o kişiye istek gönderiliyor. Kişi, konuşmanın başlatılması için bu talebi onaylamalı.

YouTube uygulamasında Chat ya da Messages gibi bir sekme / buton bulunmuyor. Mesajlaşmaya başlamak için bir video paylaşmanız gerekiyor fakat o sohbeti daha sonra sürdürmek için ne yapılmalı?

YouTube uygulamasında Activity sekmesine gidin. Burada tüm sohbet konularını ve iletişim taleplerini görebilirsiniz. Bir kişiye dokunun ve sohbet etmeye başlayın. Uygulamanın grup sohbet özelliği de var, böylece bir sohbet başlığına birden fazla kişi ekleyebiliyorsunuz.



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