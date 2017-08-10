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Apple iPhone’da büyüteç aracını nasıl kullanabileceğinize değineceğiz. Akıllı telefonlar insanların birbirleriyle ve çevreleriyle etkileşim biçimini değiştirdi. Artırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik bir kez daha popüler ve ana akım hale geldikçe, insanların çevreleriyle etkileşiminde yeni bir yöntem daha belirmiş olacak. Elbette bazı insanlar için akıllı telefondaki solak klavye düzeni gibi daha basit özellikler daha çok anlam ifade ediyor. Erişilebilirlik özellikleri gibi detayların hayatı kolaylaştırdığı bir gerçek. iOS’te gerçek hayattan nesneleri büyütmenize izin veren düzgün bir büyüteci aracı bulunuyor. Büyüteç aracı iPhone’a iOS 10 güncellemesi ile kazandırılmıştı, iOS 11’de bu araca Kontrol Merkezi aracılığıyla daha kolay şekilde erişilebiliyor.

iPhone’da Büyüteç Nasıl Kullanılır?

iOS 10’da büyüteç aracına erişmek için Settings menüsüne gidin ve General > Accessibility > Magnifier yolunu izleyin.

Buradan büyüteci etkinleştirebilirsiniz. Büyüteci etkinleştirdikten sonra çalıştırmak için ana ekran butonuna üç kez arka arkaya dokunmanız yeterli olacaktır.

iOS 10’da büyüteç aracını kullanabilmek için öncelikle ayarlardan etkinleştirmeniz gerekiyor. iOS 11’de durum farklı. Control Center / Kontrol Merkezi’nden aracı etkinleştirebilir ve oradan açabilirsiniz.

Settings menüsüne gidin ve Control Center‘a dokunun. Customize Controls ile devam edin. Karşınıza gelen listeden Magnifier‘ı etkinleştirin. Ana ekrana geri dönün. Büyüteç aracına ihtiyacınız olduğunda Kontrol Merkezi’ni görüntüleyebilir ve buradaki büyüteç simgesine dokunabilirsiniz.

Büyüteç aracı fotoğraf makinesine benziyor ve fotoğraf çekebilecek bir deklanşör ile tamamlanmış. Ancak fotoğraflar galeriye kaydedilmiyor. Kaydırıcı, yakınlaştırma düzeyini yönetmenizi sağlıyor. Kilit simgesi ile odağı sabitleyebiliyorsunuz. Düşük ışıkta bir şeylere bakıyorsanız, daha iyi bir sonuç elde etmek için flaşı açabilirsiniz.

iPhone’da büyüteç küçük yazılı kitaplar, basılı belgeler, dökümanlar ve prospektüsleri okuyabilmek adına kolaylık sağlayacaktır.



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