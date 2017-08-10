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2013 senesinde üretilen ve Samsung’un amiral gemisi olan Samsung Galaxy S4, ilk beş günlük dilimde dört milyon satarak “en hızlı satan Android telefon” ünvanını almıştı. Bu ünvandan sonra S ailesi git gide büyüdü ve hızına yetişilmedi. Dikkat çekici özellikleri ile yerini koruyan Samsung Galaxy S4, güncelleme konusunda diğer cihazlardan geride kalsa da hala yaşam belirtisi taşıyor. Az sonra anlatacağımız Samsung Galaxy S4 Root atma aşamalarını eksiksiz olarak yaptığınızda, gelişmiş özellikleri açarak bu segmentteki diğer birçok cihaza göre avantaj elde edebilirsiniz.

Gerekli dosyalar CF_AutoRoot Odin

Samsung Galaxy S4 Root Atma

Öncelikle cihazın Ayarlar bölümüne girin ve Geliştirici Seçeneklerini’ni etkinleştirerek USB Hata Ayıklama kısmını aktif edin.

Daha sonra Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download modu gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın.

Size vermiş olduğumuz RAR içerisindeki Odin programını çalıştırın. Daha sonra RAR. klasörlerine geri dönün ve bu sefer CF_AutoRoot_S4_Root.md5 dosyasını Odin’in sağ kısmında bulunan AP bölümünde uygulamaya gösterin. Start butonuna basarak root işlemini başlatabilirsiniz. Şunu belirtelim ki root atma işlemi biraz zaman alabilir.

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Cihaz açıldığında SuperSU uygulamasının yüklü olup olmadığını kontrol edin. Eğer SuperSU uygulaması yüklü değil ise Google Play mağazasından indirin, yükleyin ve çalıştırın. Güncelleme yapmak için sizden onay talep edebilir. Samsung Galaxy S4 Root atma işlemi sona erdi, konu ile ilgili soru veya sorunlarınız olursa forum adresimizi ziyaret edebilirsiniz.