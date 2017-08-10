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Dört yıl önce aramıza katılan Samsung Galaxy S4, S serisinin yeni modellerinden önce tam bir fiyat / performans ürünüydü. 5.0 inç ekran boyutuna sahip olan cihaz, tek elle tutuşu kolaylaştırarak rahatça mesajlaşmanızı sağlıyor. Üstün kamera özellikleri sayesinde istediğiniz yerde anılarınızı ölümsüzleştirebilir ve 16 GB depolama alanında saklayabilirsiniz. Eski bir cihaz olduğu için Android sürüm güncellemeleri durmuş olabilir. Ele alacağımız Samsung Galaxy S4 Stock ROM yükleme aşamalarını takip ederek kolayca Android sürümünüzü yükseltebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Stock_ROM

Samsung Galaxy S4 Stock ROM Yükleme

Samsung Galaxy S4’ün Ayarlar / Geliştirici Seçeneklerini bölümüne girin ve USB Hata Ayıklama kısmını aktif edin.

Devamında Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download Mod‘u gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Daha sonra size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin ve kurun. Odin programında Options kısmındaki Auto Restart ve F. Reset Time kutucuklarına tıklayın.

AP‘nin önündeki küçük kutuyu işaretleyin ve AP butonuna tıklayarak indirdiğiniz .tar .md5 uzantılı ROM dosyasını seçin. Dosyayı seçtikten daha sonra Start butonuna basarak işlemi başlatın. İşlem biraz zaman alabilir, yükleme tamamlanınca USB kabloyu bilgisayarınızdan çıkartarak bilgisayarın telefon ile olan bağlantısını kesin. Böylece Samsung Galaxy S4 Stock ROM yükleme işlemini anlatmış olduk. Soru veya görüşleriniz için forum adresimizi ziyaret edebilirsiniz.



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