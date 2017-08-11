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Android‘li akıllı telefonunuzda İşlemci, RAM, Pil, Depolama ve İnternet Kullanımını İzlemek üzere kullanabileceğiniz başarılı bir uygulamayla karşınızdayız. Telefonunuzun neden ilk satın aldığınız zamanki kadar hızlı olmadığını merak ettiniz mi? Android’li akıllı telefonlar belirli bir süre boyunca tatmin edici performans sunarak çalışabiliyor. Bundan sonra, çoğu telefonun performansı ve pilinde bozulma eğilimi görülüyor. Çoğu zaman bunun nedeni kullanıcıların, telefonlarını satın aldıkları ilk dönemde çok fazla uygulama ve oyun yüklemesi eğiliminde olması. Bir süre sonra, bu uygulamaları var olduğu bile unutulabiliyor. Bu uygulamaları düzenli olarak kullanmamanıza rağmen, onlar arka planda sürekli çalışabilir ve depolama alanınızı ve belleğinizi işgal edebilir. Sistem kaynaklarını yoğun şekilde kullanan ve cihazınızı yavaşlatan uygulamaları tespit etme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Pil ve internet paketinizi hoyratça harcayan uygulamaları öğrenmeniz gerekebilir. Tüm bunlar için kullanabileceğiniz uygulamaya daha yakından bakalım.

Android: İşlemci, RAM, Pil, Depolama ve İnternet Kullanımını İzlemek

SystemPanel 2 uygulaması akıllı telefonunuzdaki tüm devam eden etkinlikleri; mevcut durumda çalışan işlem sayısını, arka planda çalışan tüm uygulamaların listesini, uygulamalar tarafından alınan izinleri ve çok daha fazlasını görüntüleyebiliyor.

İşlemci kullanımınızı otomatik olarak belirli bir süre için kaydediyor ve verileri grafik formatında anlaşılması kolay bir şekilde sunabiliyor. Hangi uygulamanın veya hizmetin telefonunuzu yavaşlattığını veya pilinizi boşalttığını belirleyebilir, uygulamayı devre dışı bırakabilir veya kaldırabilirsiniz.

Telefonunuz root’lu ise SystemPanel 2 paketleri ve sistem uygulamalarının hizmetlerini devre dışı bırakma gibi ek işlevler sunuyor. Ayrıca Android Nougat işletim sistemi versiyonunu kullanıyorsanız sisteminiz hakkında daha fazla istatistik görüntüleyebiliyor.

Uygulama izinleri, işlemci sıcaklığı, RAM kullanımı, depolama alanı analizi, mobil şebeke ve WiFi çekim gücü ile ilgili bilgiler de alabiliyorsunuz. Akıllı telefonunuzda ne olup bittiğini takip etmek istiyorsanız SystemPanel 2 uygulamasından yararlanmanızı öneriyoruz.





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