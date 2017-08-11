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iPhone kullanıcılarının büyük kısmı kolay kullanımdan ve basitlikten dolayı tercih ettiklerini söylüyor. Buna kolay biçimde veri eşleştirme dahil. Apple gerçekten kullanıcı dostu bir cihaz geliştirdi ve alkışı hak ediyor. iPhone ile iTunes kullanıp sonradan Android’e geçenler şarkıları nasıl aktarabilir?

Android: iTunes Şarkılarını Android’le Eşleştirin

Belki de sırf bu tür eşleştirmelerin zorlanacağı düşüncesiyle Android’e geçmekten çekiniyorsunuz ama aslında buna olanak veren çok sayıda müzik eşleştirme uygulaması var. iTunes ile masaüstünde müzik dinlemeye devam edebilirsiniz. Hiç de zor olmayan çözümler hazır.

iSyncr Lite

iSyncr, Android için güçlü bir medya düzenleyici ve iTunes arabirimiyle uyumlu ama ödemeli. Neyse ki Lite sürümü ücretsiz olarak indirilebiliyor ve iTunes-Android bağlantısını gerçekleştirmeye devam ediyor. Aslına bakılırsa Rocket Player’ı geliştiren ekibin bir diğer uygulaması ve beğeni görüyor. Basit arabirimli bu uygulama sayesinde sorunsuz ve hızlı biçimde iTunes şarkılarını Android cihaza eşleştirebilirsiniz. Wi-Fi ya da USB bağlantısı seçilebiliyor. Birden çok iTunes kütüphanesine destek veriyor ve ters yönde iTunes’a şarkı gönderme seçeneği bile var. Lite sürümde 20 şarkı sınırlaması var.

SyncTunes Wireless

iTunes verilerini (müzik, video, podcast vb) Wi-Fi üzerinden aktararak konfor sağlıyor. Şarkı çakma ya da internet üzerinden indirme gibi özellikleri yok. Aslında arabirim çok da çekici denemez ve menüler içinde gezmek biraz zorlu. Hem masaüstü uygulamasını, hem de Android uygulamasını kurmanız şart. Başlangıç rehberinde detaylı bilgiler veriliyor. İlgi çekici bir özellik şarkıları filtrelemek ve sadece istenenleri eşleştirmek. Sadece belirli tarihten yeni olanları eşleştirmeyi seçebilirsiniz. 100 şarkı sınırlaması var ve aşmak için Premium sürümü alabilirsiniz.





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