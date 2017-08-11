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Yıldönümü, yaşgünü gibi özel anları sıklıkla unutuyor ama bir yandan da belirli kontaklara SMS, Facebook mesajı, Gmail e-postası göndererek kutlamak ya da başka hatırlatmalar yapmak istiyorsanız işinizi kolaylaştırabilecek bir otomasyon uygulaması var.

Android: Zamanlı SMS, Facebook, Gmail Mesajları Gönderin

Schemes adı verilen bu ücretsiz uygulama son derece kullanışlı ve zamanlanmış mesajları farklı kanallar üzerinden göndermenize olanak veriyor. Hatta biraz abartıp gece yarısını bir geçe bile göndererek en hızlı kutlayan olmayı bile başarabilirsiniz!

Elbette uygulamanın verimli biçimde işleyebilmesi için kullanmak istediğiniz Facebook, Twitter gibi ağlara oturum açarak izin vermeniz gerekiyor. Alıcı sadece tek bir kişi olabiliyor ve bayram mesajı gibi toplu gönderiler yapılamıyor. Birer birer ayrı kayıtların eklenmesi gerekiyor.

Bir alıcıya istenen tarihte birden fazla kanal üzerinden mesaj gönderebilirsiniz ve işlem son derece basit. Zamanladığınız ve henüz vakti gelmediği için gönderilmeyi bekleyen mesajlar uygulama ana ekranında dizili olarak karşınıza çıkıyor.

İstediğiniz anda herhangi birine tıklayıp iptal edebilir ya da zamanını, mesajını değiştirebilirsiniz. Mesajlar gönderilince bunu belirten bir bildirim göreceksiniz. Uygulamanın arabirimi sade ama görevini yerine getiriyor. Schemes adı zamanlanmış mesajlar (scheduled messages) geliyor.



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