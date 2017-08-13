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Artık en basit akıllı telefonda bile 8 MP ve üstü kamera yer alıyor. Değişiklik olması için üç boyutlu fotoğraf çekmek istiyorsanız özel bir çift kameralı telefon almanıza gerek yok. Tek bir arka kamerası olan telefonlarla 3D fotoğraf çekmenize olanak veren çeşitli uygulamalar var.

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Android: Üç Boyutlu Fotoğraf Çekmek Sandığınızdan Kolay

Elbette çektiğiniz üç boyutlu fotoğrafları bu şekilde görebilmek için üç boyut destekli TV ya da VR gözlüğü gibi bir aksesuara sahip olmanız mantıklı.

3D Camera

Geleneksel üç boyutlu kameraların yaptığı biçimde fotoğrafları işliyor ve bu efekti elde etmek için kamera alıcısını iki santimetre yana çekmenizi istiyor. Böylece iki kamera olmasa da aynı etki elde edilebiliyor. Bu konuyla ilgili olarak faydalı ipuçları olan uygulamaya bakılırsa kamera yönünü değiştirmeden sadece sağa ya da sola kaydırmanız gerekli. Deneme yaparak daha iyi sonuç alabilirsiniz. Çekimdeki 3D etkisini görmek için uygulamayla açıp telefonu sağa sola döndürüp bakabilirsiniz. 3D video çekilemiyor.

Make It 3D

Klasik tip üç boyutlu görsellerde kırmızı ve mavi camlı gözlükler kullanılarak etki hissedilebiliyor. Buna olanak veren Make It 3D uygulaması da benzer biçimde bir kare çektikten sonra ikincisi bir iki santim kaydırmayla çekmenizi istiyor ve görüntüleri işliyor. Sadece çekimlerle değil, galeride yer alan fotoğraflarla da sonuca gidebilirsiniz. Ancak elbette galerideki çekimler bu kaydırmalı kurala uyuyor olmalı. Ücretsiz olsa da fotoğraflara kendi logosunu ekliyor.

Camera 3D

Sizi etkileyen üç boyutlu fotoğraflar çekmek yerine fotoğraflamak istediğiniz nesnedeki üç boyutlu derinliğe odaklanıyor. Hareket ettirerek etrafında açılı bakabileceğiniz çekimler yapıyor yani nesne üç boyutlu saklanıyor. Bir çekimden sonra ek çekimler yaparak cismin algılanıp modellenmesini sağlıyorsunuz.