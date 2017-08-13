⁠⁠⁠







Snapdragon 820, 821, 835 İşlemcili Akıllı Telefonlara Google Camera Uygulamasını Yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Android işletim sistemi çok sayıda üretici tarafından kullanılsa da bu işletim sisteminin yayıncısı olan Google kendi Pixel ve Pixel XL akıllı telefonlarında yazılımın en sade şeklini sunuyor. Bu cihazlarda Google Camera uygulaması ön yüklü olarak geliyor. Google Pixel’in kamera performansından şikayet eden bir kullanıcı bulmak zor. Başarılı donanımının yanı sıra Google tarafından eklenmiş HDR+ teknolojisinin de bu tabloya katkısı büyük. Snapdragon 820, 821 ya da 835 işlemcili bir akıllı telefonunuz varsa Google Camera uygulamasının HDR+ işleme teknolojisinden yararlanabilirsiniz. 4PDA forumunda B-S-G kullanıcı adlı Ukraynalı bir geliştirici Google Camera uygulamasını Hexagon 680 ISP‘li (Snapdragon 820, 821 ve 835 SoC’lerinde mevcut) cihazlar için port etti.

Snapdragon 820, 821, 835 İşlemcili Akıllı Telefonlara Google Camera Uygulamasını Yüklemek

Bu Google Camera uygulaması Haziran’da yayınlanan Android O geliştirici ön izleme versiyonundan elde edilmiş durumda ve 4.4.012.156195200 versiyon numarasına sahip. XDA sitesinde yapılan paylaşıma bakılırsa Xiaomi Mi 5S, LG G6, OnePlus 3, OnePlus 3T, OnePlus 5 ve Samsung Galaxy S8 akıllı telefonlarda sorunsuz çalışıyor.

Google Camera portunu yüklemek için TWRP gibi bir custom recovery kurulumu ya da root erişimine ihtiyaç yok. Daha önce Google Play uygulama mağazası dışından bir uygulama yüklemediyseniz Android’de Settings – Security menüsüne erişin ve Unknown sources seçeneğini aktive edin. Buradan Google Camera APK dosyasını indirin ve dosyanın üzerine dokunup kurulumu gerçekleştirin.



⁠⁠⁠





