Xiaomi akıllı telefonlarda MiUI 8 402 tema hatası ve bu sorunun çözümü için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. MiUI 8 arayüzünü çalıştıran akıllı telefon sahiplerinin birçoğu 402 Theme Error / tema hatası ile karşı karşıya kalabiliyor. Bu hata iletisini alıyorsanız hiç sıkıntıya girmenize gerek yok, hatadan nasıl kurtulabileceğinize adım adım değineceğiz. MiUI 8 yüklü Xiaomi akıllı telefon kullanıcılarının birçoğu 402 tema hatasını üçüncü parti tema kurulumunun ardından alıyor. Kullanıcılar haklı olarak Android işletim sistemli cihazlarını diledikleri gibi özelleştirmek istiyor fakat böyle bir sorunla karşılaşmak şüphesiz istenmeyen bir durum. Neyse ki ele alacağımız yöntemleri izleyerek Xiaomi akıllı telefonlarda MiUI 8 402 tema hatası sorununu geride bırakabileceksiniz.

Xiaomi Akıllı Telefonlarda MiUI 8 402 Tema Hatası ve Çözümü

Bu metot MiUI 8 kurulu tüm Xiaomi akıllı telefonlara uygulanabiliyor. Bootloader kilidi kaldırma, TWRP benzeri bir custom recovery kurulumu ya da root erişimini sağlama gibi karmaşık işlemlere girmeniz gerekmiyor. Tek yapmanız gereken Google Play uygulama mağazasından üçüncü parti bir uygulama yüklemek ve anlattığımız aşamaları izlemek.

Öncelikle Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla MIUI Theme Editor uygulamasını Xiaomi akıllı telefonunuza yükleyin.

Kurulumun ardından uygulamayı çalıştırın ve arayüzdeki Browse seçeneğine dokunun.

Depolama biriminde yer alan MTZ tema dosyasını seçin.

Düzenleme seçenekleri karşınıza gelecektir, burada bir değişiklik yapmayın ve Next‘e dokunun.

Finish butonunu kullanın, bir süre beklemeniz gerekecek.

İşlem tamamlandığında Do you want to install theme? sorusunu göreceksiniz, OK butonuna kullanarak temayı yükleyin.

Şimdi cihazın tema yöneticisine erişin ve temayı seçerek etkinleşmesini sağlayın.



