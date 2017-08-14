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Sahip olduğunuz Android Telefona OnePlus 5’tekine Benzer Okuma Modu Özelliği Eklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. OnePlus kısa bir süre içerisinde en başarılı akıllı telefon üreticilerinden birisi konumuna geldi. Firma üst düzey bileşenlere sahip olan akıllı telefonlarını rakip firmalara kıyasla daha uygun fiyata sunmasının yanı sıra agresif yazılım güncelleme politikası ve yoğun geliştirici desteğiyle de ön plana çıkmayı başarıyor. OnePlus 5 akıllı telefona kısa bir süre önce eklenen Reading Mode / Okuma Modu özelliği ile uzun süreli okumalar yapan kullanıcıların tatmin edici bir deneyim elde etmeleri sağlanıyor. Esasında sahip olduğunuz Android işletim sistemli akıllı telefonda siz de bu özelliğe benzeyen bir modu etkinleştirebilirsiniz, üstelik üçüncü parti bir uygulama yüklemenize de gerek kalmayacak.

Android Telefona OnePlus 5’tekine Benzer Okuma Modu Özelliği Eklemek

Öncelikle Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda Developer Options / Geliştirici Seçenekleri menüsünü aktive etmeniz gerekecek. Bootloader kilidi kaldırma, TWRP recovery kurulumu, root erişimini sağlama, custom ROM yükleme gibi ileri düzey işlemlere girişen kullanıcılar bu menüyü zaten yakından tanımakta.

Android’de Settings – About Phone menüsüne gidin. Buradan Build Number seçeneğini bulun ve bu kısma art arda 7 kez dokunun. Artık geliştirici olduğunuz uyarısı alacaksınız ve Developer Options menüsü Settings‘te görünür hale gelecektir.

Developer Options menüsüne gidin. Simulate color space seçeneğine dokunun. Monochromacy‘i seçin. Ekranda gri tonda görünüme geçilecektir.

Uzun süreli okumalarınızı yaptıktan sonra normal görünüme dönmek için aynı menüyü ziyaret edip Disabled‘ı seçmeniz yeterli olacaktır.



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