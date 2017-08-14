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Kaliteli DJ uygulaması yapmak zor olmayabilir ama bunların mobil sürümlerini gerçekleştirip kullanışlı kılmak kolay değil. Başarılı DJ uygulamaları geliştirmiş olan Algoriddim’in fiyatları cazip tuttuğu da görülüyor. iPhone sahiplerine fiyat performans oranı yüksek bir uygulama olan vjay geldi.

iOS: Akıllı Telefonla Müzik ve Video Mikslemek

Aslında daha önceleri sadece geniş ekranlı iPad tabletler için sunulmuş olan bu uygulama sonrasında iPhone kullanıcılarının da beğenisine sunuldu:

9.99 TL fiyatla satışa sunulan bu uygulama DJ’lik yapmaya merak duyan ama donanımları alacak gücü olmayanlar için ideal. Şarkıları kolayca ve gelişmiş biçimde miksleyebilir ve cebinizde taşıyıp isyediğiniz yerde kolları sıvayabilirsiniz.

iPhone 4S ve üstü modellerle kullanılabilen uygulama müzik ve videoları miksleyip bir araya getirip VJay olmanızı sağlıyor. Çift kanal HD videoyu ses kanalları ve geçişler ile efektler eşliğinde birleştirmek zorlayıcı bir işlem ve son nesil iPhone’ların kullanılması öneriliyor. Çünkü işlemci üzerine gerçekten de fazla yük biniyor.

Kontrol esnasında yatay portre modunu kullanmanız gerekiyor. Bu sayede fonksiyonları görebilir ve kontroller yapabilirsiniz. Zaten video içeriği buna göre hizalanıyor. Daha fazla başlama noktası, tekrarlama, ritm eşleştirme ve ekolayzır ile kayıt seçenekleri için dikey moda geçiş yapmanız da gerekebilir.

DJ’lerin yapabileceği işlemcilerin neredeyse tümü VJay uygulamasında da var. Kullanılan efekte bağlı olarak görsel ve sesin sıkıştırılması sırasında yaşanan pikselleşmeler kaçınılmaz hale gelebilir. Hem video, hem de müzik birleşince eş değere getirmek için kesme işlemleri uygulanabilir. Video ve ses için ayrı denge ayarları geliyor.

Elbette öğrenmek epey zaman alıyor çünkü üstünkörü bir uygulama değil ve çok sayıda seçenek var. Bu alanda ilerlemek istiyorsanız zaman ayırıp kafa patlatmanız şart. Eğlenceli olduğu açık ama ilk başlarda sıkılabilirsiniz. Kendinizi test ettikten sonra bu alanda daha iyi olmak istiyorsanız Numark gibi firmaların harici kontrolcülerini alıp işinizi kolaylaştırabilirsiniz. H.264 ile MP4 dosyalarını Full HD kalitesinde elde edebilirsiniz.





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