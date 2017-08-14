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Samsung Galaxy J3, J serisinin biraz eski bir modeli olsa da şık tasarımı ve geniş renk yelpazesi ile dikkat çekiyor. Kullanım kolaylığı ile öne çıkan ürün birçok kitleye hitap ediyor. Bu yazımızda sizlere Samsung Galaxy J3 Root Atma ve TWRP Recovery yükleme adımlarını anlatacağız. Siz de anlatağımız adımlar sonucunda cihazınıza yönetim izinleri vermiş ve performansını artırmış olacaksınız. Bu sayede Samsung Galaxy J3’e Custom ROM paketlerini yüklemek mümkün olacak

Uyumlu model

SM-J327F

Gerekli dosyalar

Odin

TWRP

SuperSU.zip

Samsung Galaxy J3 Root Atma ve TWRP Recovery Yükleme

Öncelikle cihazın Ayarlar bölümüne girin ve Geliştirici Seçeneklerini aktif hale getirin.

OEM ile kilit açma ve USB Hata Ayıklama kısmını aktif edin ve cihazı kapatın. Daha sonra Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download modu gelince Ses yükseltme tuşuna basın. ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın Daha sonra size verdiğimiz bağlantıdan indirmiş olduğunuz Odin programını çalıştırın.

AP yazan kısma tıklayarak size vermiş olduğumuz TWRP arşivindeki dosyayı gösterin. Start butonuna basarak işlemi başlatabilirsiniz. İşlem tamamlanınca sol üsteki kutucukta PASS yazacaktır. Şimdi TWRP Recovery yüklemeye geçelim. Size vermiş olduğumuz SuperSu’yu sd kartınıza atın. USB kablosunu bilgisayardan çıkartın ve telefonun Ses arttırma + Güç + Home tuşlarına basılı tutarak Recovery Mod‘a geçişini sağlayın.

Mavi şeridi Swipe to Allow Modifications’a doğru kaydırın ve onaylayın.

Daha sonra karşınıza gelen ekrandan Install‘i seçin ve SuperSU.zip’i bulun ve kurun. Kurulum tamamlandığında ana menüye geri dönün ve cihazı yeniden başlatın. İlk yeniden başlatma olduğundan biraz zaman alacaktır. Samsung Galaxy J3 2017 Root Atma ve TWRP Recovery yükleme işlemini başarıyla gerçekleştirdik yine de siz kontrol etmek isterseniz Google Play mağazasından Root Checker uygulamasını indirip kontrol edebilirsiniz. Konu ile ilgili sorularınız olursa forum sayfamızı ziyaret ederek destek alabilirsiniz.



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