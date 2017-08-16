⁠⁠⁠







Lenovo’nun oldukça geniş bir ürün yelpazesi var. Firmanın 2015 yılında piyasaya sunmuş olduğu Lenovo A6000, çıkış yılına göre beklentileri karşılayan bir model oldu. Cihaz’ın, Android sürümü bakımından aynı düzeydeki cihazlardan geride kalmaması için sizlere Lenovo A6000 Stock ROM yükleme adımlarını anlatacağız. Siz de adımları uygulayarak kolayca Android sürümünüze katkı sağlayabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

SP_FlashTool

Cihazınıza uygun olan ROM’u buraya tıklayarak bulabilirsiniz.

Lenovo A6000 Stock ROM Yükleme

Önce Lenovo A6000’in USB Hata Ayıklama Modunu aktif etmeniz gerekiyor.

Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Yapım Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modu’nu aktif etmiş olun.

Daha sonra size vermiş olduğumuz SP_FlashTool klasöründen flashtool.exe programını çalıştırın.

Programı çalıştırdıktan sonra sağ taraftaki Scatter-loading kutucuğuna tıklayın. Daha sonra indirmiş olduğunuz ROM klasörünü seçin. Program kendisi yüklemeye başlayacaktır, başlamaz ise sol kısımda gördüğünüz Download yazan yere basın. Bu işlem biraz zaman alabilir.

Yükleme tamamlanınca ekrana Download Ok diye bir pencere gelir ise Lenovo A6000 Stock ROM yükleme işleminde başarılı bir sonuç elde ettik demektir. Soru, sorun veya önerileriniz var ise forum sayfamızda size destek olmaktan mutluluk duyarız.



⁠⁠⁠





