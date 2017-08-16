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Samsung birçok telefon üretiyor ve orta seviye cihazları arasında 2016 yılında piyasaya sürdüğü Samsung Galaxy C5, 5.2 inç ekran boyutunda ve renkleri daha canlı gösteren SUPER AMOLED ekran teknolojisine sahip. Bunun yanında 16 MP çözünürlüğündeki kamerası ile gün içerisinde net pozlar yakalayabilmeniz mümkün. Fiyat olarak özellikleri ile uyuşan cihaz, üretici markasının bize sunduğu Root atma avantajı ile kullanıcılarını üzmüyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy C5 Root atma işlemlerini ele alacağız. Anlatacağımız aşamaları takip ederek cihazınızın kısıtlanan izinlerini ortadan kaldırabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Rootdosyası

Uyumlu olduğu model

SM-C5000

Samsung Galaxy C5 Root Atma

Öncelikle cihazımızın USB hata ayıklama modunu açmamız gerek. Bunun için Ayarlar kısmına girin. Geliştirici seçeneklerini aktif hale getirin ve USB hata ayıklamayı açın.

Devamında ise cihazı kapatın ve bu sefer Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download modu gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın.

Size vermiş olduğumuz bağlantıdan gerekli dosyaları indirin. Öncelikle Odin programını kurun ve çalıştırın. Daha sonra Odin programı açılınca cihazınızı tanıyacak ve soldaki ID:COM yazısının altındaki kutucuk renk değiştirecektir. İndirdiğiniz arşivdeki .md5 uzantılı dosyayı masaüstünde boş bir klasöre çıkartın. Daha sonra sağ taraftaki AP kısmına tıklayın ve sizden Root dosyasını isteyecek ve masaüstüne çıkartmış olduğunuz .md5 uzantılı dosyayı seçin. Daha sonra Start butonuna basın ve işlemi başlatın. Bu işlem biraz zaman alabilir.

İşlem tamamlanınca ekranda PASS yazısı belirecektir ve işlem başarılı olmuştur. Cihazın bilgisayar ile olan bağlantısını kesebilirsiniz. Cihaz yeniden başlayacaktır ve cihazınızda SuperSU uygulaması yüklü olarak gelmez ise Google Play mağazasından SuperSU uygulamasını indirebilirsiniz.

Samsung Galaxy C5 Root atma işlemini başarıyla tamamladık. Root işleminizin olup olmadığını kontrol etmek isterseniz Google Play mağazasına giderek Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Soru, sorun veya aklınıza takılan birşey olursa forum sayfamızada sizi bekliyor olacağız.



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