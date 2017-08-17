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Telefonunu sık kaybedenlerden biriyseniz nereye koyduğunuzu unutmanız ya da çaldırmanız can sıkıcı bir hale dönüşür. En kötü durumda özel takip sistemlerini kullanarak cihazın yerini analiz edip harekete geçebilirsiniz. Wi-Fi, mobil veri, GPS gibi bağlantılar sayesinde yer bulmak mümkün.

Android: Kayıp Cihazın Yerini Bulmak

Elbette iş işten geçmeden önce cihazda yer alan güvenlik sistemlerini aktifleştirmeli ve Google’ın takip sistemini hesabınız için aktifleştirmesini sağlamalısınız. Yeni nesil Android cihazlarda bu özellik aktif olarak geliyor. Bu tür durumlarda girilmesi gereken ilk adres Google’ın Cihaz Bulma servisi:

https://www.google.com/android/find

Bu adrese girip Google hesabınızla oturum açtığınızda Android yüklü olup aktifleştirdiğiniz cihazlarınızın listesini görebilirsiniz. Ardından istediğiniz cihazı seçtikten sonra zil çaldırıp yerini bulabilir ve kayıp olduğunda koltuk arasından vb. çıkarabilirsiniz.

Aktifleştirmemişseniz listede göremediğinizde bunu aktif hale getirmek için Android cihazda sistem ayarlarına girip Güvenlik kısmını bulun ve Cihaz Yöneticileri alt menüsündeki Cihazımı Bul özelliğini aktifleştirin.

Elbette cihazın yerinin bulunabilmesi için konum servisleri çalışıyor olmalı. Bunun için Ayarlar içinde Konum menüsüne girip aktifleştirin. Modunu yüksek hassasiyet olarak seçin ki GPS alıcısı da kullanılsın. Ayrıca aynı alandaki Google Konum Geçmişi özelliğini de aktifleştirin.

Artık rahatça kayıp ya da çalıntı cihaz takibi gerçekleştirebilirsiniz. Böyle bir durumda başta verdiğimiz adrese girin ve oturum açıp cihaz adını seçin. Ardından kullanabileceğiniz seçenekler Zil çaldırma, Telefon kilitleme (kilit yoksa çok önemli ya da PIN unutulursa da sıfırlamaya yarar) ve yerini bulamıyorsanız verilerinizin çalınmaması için fabrika ayarlarına dönüş.

Bunlara ek olarak üçüncü parti uygulamalar var ama özellikleri sınırlı ve daha fazlası için ödeme istenebiliyor:





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