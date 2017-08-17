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Android Telefona Fare / Klavye İşlevi Kazandırmak için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Android işletim sistemi mobil dünyada en çok tercih edilen çözüm konumunda. Cihazların akla gelebilecek hemen her işlevi üstlenebilmelerine olanak tanıyor. Piyasada hemen her fiyat segmentinde çok sayıda Android telefon bulunmakta. Üreticiler arasındaki rekabet üst safhada. Medya yürütme odaklı kullandığınız mini PC ya da dizüstü bilgisayarınıza kablosuz fare / klavye seti almak yerine Android işletim sistemli akıllı telefonunuzun bu görevi üstlenmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için Google Play uygulama mağazasından indireceğiniz üçüncü parti bir uygulama ve uygulamanın PC’ye yüklenecek sunucu yazılımını indirmeniz gerekecek. Android Telefona Fare / Klavye İşlevi Kazandırmak oldukça kolay. Dilerseniz işlemi nasıl gerçekleştirebileceğinize değinelim.

Android Telefona Fare / Klavye İşlevi Kazandırmak

Akıllı telefonunuza kablosuz fare, klavye ve trackpad özelliği katabilen bu uygulama PC / Mac / Linux platformlarıyla uyumlu. Yerel ağ bağlantısı üzerinden akıllı telefonunuzu medya kontrolcüsü, sunum kontrolcüsü olarak veya diskteki dosyalara erişim sağlamak amacıyla kullanabiliyorsunuz.

Öncelikle WiFi Mouse(Tastatur Trackpad)-Computer-Controller uygulamasını Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget’a dokunarak indirin.

http://wifimouse.necta.us internet sitesine erişin ve uygulamasının sunucu yazılımını indirin. Bilgisayarınıza yükleyin.

Akıllı telefon ve bilgisayarınızın aynı kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun. Uygulama istemci yazılımı içeren bilgisayar için ağda tarama gerçekleştirecektir. Bilgisayar tanımlanıp arayüzde belirdiğinde üzerine dokunun.

Her şey sorunsuz gidiyorsa uygulama arayüzünde kontrol seçeneklerini göreceksiniz. İlk açıldığında trackpad aracı beliriyor fakat dilerseniz alt kısımdan klavyeyi seçebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi medya oynatıcısı, sunum, ekran yakalama, oyun modu, dosya yöneticisi gibi ekstralar da bizlerle.





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