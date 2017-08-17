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Nexus 6P Android Nougat root ve TWRP recovery yüklemek için izlenmesi gereken aşamaları anlatacağız. Bu rehberde Nexus 6P akıllı telefon için hazırlanan güncel TWRP recovery imajını bulacaksınız. Aynı zamanda cihazda bootloader kilidini kaldırmak ve root erişimini sağlamak için izlemeniz gereken aşamaları da anlatacağız. İşlemlerin çeşitli riskler içerdiğini ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

Nexus 6P Android Nougat Root ve TWRP Recovery Yüklemek

Desteklenen Cihazlar

Android 7.1.2 N2G48C resmi firmware yüklü Nexus 6P akıllı telefon

Hazırlık

Akıllı telefonunuzu en azından % 50 seviyesine şarj edin.

Cihazınızdaki bilgileri yedekleyin. Yedekleme için buradaki uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz.

uygulamalardan birisini kullanabilirsiniz. Settings – About Phone menüsüne ilerleyin ve buradaki Build Number seçeneğine art arda 7 kez dokunun. Developer Options menüsü etkinleşecektir. Bu menüdeki USB Debugging ve OEM Unlocking seçeneklerini aktive edin.

menüsüne ilerleyin ve buradaki seçeneğine art arda 7 kez dokunun. menüsü etkinleşecektir. Bu menüdeki ve seçeneklerini aktive edin. Gerekli dosyaları indirin ve aşamaları izleyin.

İndirmeler

Bootloader Kilidini Kaldırmak

adb-fastboot-tool-2016.zip dosyasını indirin ve genişletin.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. adb reboot bootloader komutunu girin. Cihaz bootloader modunda açılacaktır.

fastboot oem unlock komutunu yazın. Bootloader kilidini kaldırma işlemini onaylamak için cihaz ekranında uyarı belirdiğinde gerekli tuş kombinasyonunu kullanın.

TWRP Recovery Kurulumu

TWRP.img dosyasını indirin, dosyayı recovery.img şeklinde yeniden adlandırın ve adb-fastboot-tool-2016 klasörüne kopyalayın.

adb-fastboot-tool-2016 klasörüne erişin, boş bir alanda Shift + Sağ tıklama kombinasyonunu kullanın. Açılan menüdeki Open Command Prompt Window seçeneğine tıklayın. Komut İstemi aracı çalıştırılacaktır.

Akıllı telefonunuzu USB kablosuyla bilgisayarınıza bağlayın. adb reboot bootloader komutunu girin. Cihaz bootloader modunda açılacaktır.

TWRP imajını flash’lamak için fastboot flash recovery recovery.img komutunu yazın.

Cihazı yeniden başlatmak için fastboot reboot komutunu kullanabilirsiniz.

Root Erişimini Sağlamak

SuperSu_2.79.Zip dosyasını indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın. Güç ve ses artırma butonlarına basılı tutarak Recovery modunda çalıştırın.

TWRP ana menüsü karşınıza geldiğinde Install‘a dokunun. SuperSu_2.79.Zip dosyasını seçin.

Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

Flash’lama tamamlandığında Wipe Dalvik Cache seçeneğini kullanın.

Cihazı yeniden başlatabilirsiniz.



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