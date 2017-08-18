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ASUS ZenFone 3 ve ZenFone 4 serisi Android O güncellemesi ile ilgili gelişmeler var. Bildiğiniz gibi ASUS dün özel bir etkinlikle altı yeni ZenFone 4 serisi akıllı telefonunu duyurdu. Bu akıllı telefonlar şu an elbette Android Nougat işletim sistemi versiyonunu çalıştıracak fakat sonrasında durum ne olacak? Resmi adını sinir bozucu şekilde hala bilmediğimiz Android O işletim sistemi versiyonunun duyurusuna birkaç hafta kaldığı tahmin ediliyor. Yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünen kullanıcılar cihazlar için güncelleme desteğine haklı olarak önem vermekte. ASUS’un yeni ZenFone 4 serisi akıllı telefonlarının tanıtım etkinliğinde yer alan bir slayt firmanın Android O güncellemesini yayınlama planını yüzeysel şekilde olsa da ortaya koyuyor.

ASUS ZenFone 3 ve ZenFone 4 Serisi Android O Güncellemesi

Android O güncellemesi ZenFone 4 serisinde yer alan tüm akıllı telefonlar için yayınlanacak. Sevindirici şekilde geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan ZenFone 3 serisi modellerin tümü de Android O güncellemesine ulaşabilecek. ZenFone 3 serisindeki modeller Android O güncellemesiyle birlikte ASUS’un yeni ZenUI 4.0 arabirimine de kavuşacak. Firma bu güncel arayüzü yenilikçi, basit, modern ve çekici olarak tanımlamakta. ZenUI 3.0 arayüzüne kıyasla daha az ön yüklü uygulama sunulması bekleniyor ki bu kullanıcı nezdinde sevindirici bir gelişme.

Android O güncellemesinin final sürümü dahi henüz ortaya çıkmadığı için elbette ZenFone 3 ve ZenFone 4 serisi için Android O güncellemesinin hazır hale gelmesine hayli zaman var. Firma Android O güncellemesi için 2018’in ilk yarısını işaret ediyor.



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