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Google Allo hizmetinden kişisel bilgisayarınızda faydalanmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Google birkaç yıldır başarılı bir mesajlaşma uygulaması yapmaya çalışıyor. Aslında uzun zaman önce harika bir sohbet uygulaması vardı ve Gtalk adını taşıyordu. Gtalk harikaydı çünkü hızlı, basit bir çözümdü ve o dönemdeki yavaş internet bağlantılarında harika sonuç veriyordu. Teknoloji ilerledikçe Google, Gtalk’u öldürüp Hangouts ile değiştirmeye karar verdi. Hangouts’un istenen başarıya ulaştığını söylemek mümkün değil. Google çaba sürdürmeye devam etti ve Android ile iOS için Allo yayınlandı. Google Allo Web hizmeti uygulamanın bilgisayardan da kullanılabilmesine olanak tanıyor. Uygulamayı iPhone’unuzda veya Android telefonunuzda kullanmadıysanız, Google Allo‘yu bilgisayarınızda kullanamıyorsunuz. Google Allo Web tıpkı WhatsApp Web hizmeti gibi çalışıyor. Telefon uygulamasıyla kimlik doğrulaması yapılıyor ve akıllı telefon uygulaması yalnızca telefon numaranızı doğruladıktan sonra çalışıyor.

Google Allo Bilgisayarda Nasıl Kullanılır?

https://allo.google.com/web bağlantısını kişisel bilgisayarınızdaki tarayıcıda açın, yalnızca Allo ile taranabilen bir QR kod göreceksiniz. İlk etapta yalnızca Android uygulaması bu QR kodu tarayabiliyor, özellik iOS versiyonuna yakın zaman içerisinde eklenecek.

Allo’yu Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda çalıştırın ve sol üst kısımdaki hamburger menü simgesine dokunun. Açılan menüdeki QR scanner seçeneğine dokunun. QR kod tarama ekranı açıldığında akıllı telefonunuzun kamerasını bilgisayarınızın ekranına doğru yönlendirin ve kodu tarayın. Doğrulama saniyeler içerisinde gerçekleştirilecek ve Allo ile gerçekleştirdiğiniz sohbetlere tarayıcınız üzerinden erişebileceksiniz. Aynı zamanda rehberiniz de erişilebilir durumda olacak.

Tarayıcınızı kapatırsanız Allo oturumunuz sona erecektir. Web’de Google Allo‘yu tekrar kullanmak için QR kodunu telefonunuzdaki Allo uygulamasıyla taramanız gerekecektir. Yalnızca Allo’yu açtığınız sekmeyi kapattıysanız hizmeti tekrar açabilir ve QR kodunu tekrar taramadan mesajlaşmaya başlayabilirsiniz.



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