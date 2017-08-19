Android 7.0 ve 7.1 Nougat Xposed Framework kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Xposed Framework Beta sürümü nihayet Android 7.0 ve 7.1 Nougat işletim sistemi versiyonları için yayınlandı. Hatırlayacağınız üzere daha önce benzer bir rehber hazırlamıştık ancak o purifyos ekibi tarafından hazırlanan ve stabil olmayan bir sürümdü. Bu Xposed Framework versiyonu Android 7.0 ve 7.1 Nougat esaslı Oxygen OS, Lineage OS, EMUI gibi arayüzlerde denenmekte. Tabii akıllı telefonunuza Xposed Framework yükleyebilmek için TWRP recovery kurmanız ve root erişimini sağlamanız gerekiyor. İşlemin benzer prosedürdeki tüm çözümler gibi çeşitli riskler barındırdığını ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.
Android 7.0 ve 7.1 Nougat Xposed Framework Kurulumu
Gerekenler
- TWRP veya CWM gibi bir custom recovery kurulumu
- Root erişiminin sağlanması
- Boş disk alanı
Hazırlık
- Settings – Security menüsünde yer alan Unknown Sources seçeneğini etkinleştirin.
- Xposed Installer APK dosyasını indirin.
- Akıllı telefonunuzun işletim sistemi versiyonuyla uyumlu Xposed Framework ZIP dosyasını indirin.
- Rehberi okuyun.
İndirmeler
- Xposed Installer APK – Material Design Xposed Installer / Alternatif Link
- Flash’lanabilir ZIP SDK25 Android 7.1 – İndir
- Flash’lanabilir ZIP SDK24 Android 7.0 – İndir
SDK25 dosyası Android 7.1, SDK24 dosyası ise Android 7.0 versiyonuyla uyumlu.
Xposed Framework Kurulumu
Xposed Installer APK dosyasını yükleyin fakat açmayın.
Xposed Framework flash’lanabilir ZIP dosyası ‘xposed-v8*-sdk2*-Xposed-by-PurifyOS.zip’ indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.
Cihazı kapatın. Recovery modunda çalıştırın.
Recovery menüsünde Install seçeneğine dokunun ve xposed-v8*-sdk2*-Xposed-by-PurifyOS.zip dosyasını seçip flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.
İşlem tamamlandığında geri dönün ve Wipe Cache seçeneğini kullanın.
Akıllı telefonu yeniden başlatın. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.