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Android 7.0 ve 7.1 Nougat Xposed Framework kurulumu için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Xposed Framework Beta sürümü nihayet Android 7.0 ve 7.1 Nougat işletim sistemi versiyonları için yayınlandı. Hatırlayacağınız üzere daha önce benzer bir rehber hazırlamıştık ancak o purifyos ekibi tarafından hazırlanan ve stabil olmayan bir sürümdü. Bu Xposed Framework versiyonu Android 7.0 ve 7.1 Nougat esaslı Oxygen OS, Lineage OS, EMUI gibi arayüzlerde denenmekte. Tabii akıllı telefonunuza Xposed Framework yükleyebilmek için TWRP recovery kurmanız ve root erişimini sağlamanız gerekiyor. İşlemin benzer prosedürdeki tüm çözümler gibi çeşitli riskler barındırdığını ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu unutmayın.

Android 7.0 ve 7.1 Nougat Xposed Framework Kurulumu

Gerekenler

TWRP veya CWM gibi bir custom recovery kurulumu

Root erişiminin sağlanması

Boş disk alanı

Hazırlık

Settings – Security menüsünde yer alan Unknown Sources seçeneğini etkinleştirin.

menüsünde yer alan seçeneğini etkinleştirin. Xposed Installer APK dosyasını indirin.

dosyasını indirin. Akıllı telefonunuzun işletim sistemi versiyonuyla uyumlu Xposed Framework ZIP dosyasını indirin.

dosyasını indirin. Rehberi okuyun.

İndirmeler

SDK25 dosyası Android 7.1, SDK24 dosyası ise Android 7.0 versiyonuyla uyumlu.

Xposed Framework Kurulumu

Xposed Installer APK dosyasını yükleyin fakat açmayın.

Xposed Framework flash’lanabilir ZIP dosyası ‘xposed-v8*-sdk2*-Xposed-by-PurifyOS.zip’ indirin ve akıllı telefonunuza transfer edin.

Cihazı kapatın. Recovery modunda çalıştırın.

Recovery menüsünde Install seçeneğine dokunun ve xposed-v8*-sdk2*-Xposed-by-PurifyOS.zip dosyasını seçip flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlandığında geri dönün ve Wipe Cache seçeneğini kullanın.

Akıllı telefonu yeniden başlatın. İlk açılışın biraz zaman alabileceğini hatırlatalım.



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