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Android uyumlu Gelişmiş Özelliklere Sahip Kamera Uygulaması OpenCamera ile karşınızdayız. Android cephesinde özellikle orta ve üst düzey akıllı telefonlarda hayli başarılı kameralar bulunuyor. Tabii başarılı sonuçlar elde edebilmek için yazılımsal tarafta da iyi bir çözüm gerek. Stock kamera uygulamalarının her zaman için en iyisini sunduğunu belirtmemiz zor. OpenCamera 2013 yılından bu yana geliştirilmekte olan özel bir üçüncü parti Android kamera uygulaması. Açık kaynak kodlu bir araç ve reklam içermiyor. Elbette ücretsiz yüklenebiliyor. Arayüzünde çok çeşitli seçenekler mevcut ve kullanımı da oldukça kolay.

Android: Gelişmiş Özelliklere Sahip Kamera Uygulaması OpenCamera

Uygulamada otomatik, manuel, makro, devamlı fotoğraf, sonsuz ve kilitlenmiş odaklama modları var. Sensörünüzün desteklediği ölçüde ISO değerini ayarlayabiliyorsunuz. Renk, sahne modu ve beyaz dengesini ayarlamak mümkün. Yüz algılamayı etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz. Flaş desteği elbette mevcut. Sesli komutla fotoğraf çekilebiliyor. JPEG kalitesini belirleyebiliyorsunuz. Selfie kamerasıyla yaptığınız çekimlerde ekranın beyaza bürünmesini sağlayarak ekrandan flaş olarak faydalanabilirsiniz. HDR desteği bizlerle.

Ses kaynağı olarak harici mikrofonu ayarlayıp video kaydetmeniz mümkün. Ses kanalları tayin edilebiliyor. Maksimum video boyutu ve kayıt süresi ayarlayabilirsiniz. Kamera arayüzünün sağ ya da sol ele uygun şekilde düzenlenebilmesi sevindirici. Jestlerle yakınlaştırma / uzaklaştırma yapabilirsiniz.

Uygulama her ne kadar çok sayıda özelliğe sahip olsa da bazı özelliklerin cihazlardaki limitlere takılabileceği de unutulmamalı. Örneğin Sony akıllı telefonlarda yer alan kısıtlama nedeniyle maksimum 5 MP çözünürlükte fotoğraf çekilebiliyor, Sony’nin üçüncü parti uygulamalar için böyle bir sınırlaması mevcut. 4K video kaydının da yine akıllı telefon tarafından destekleniyor olması lazım.





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