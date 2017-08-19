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Android cihazların en başlı sorunu belki de cihaza giren virüsler. Virüslerin cihazlara bulaşmasının en baştaki sebebi de kötü amaçlı uygulamalar. Peki ya bu kötü amaçlı uygulamaları nasıl kontrol edeceğiz?

Android: Kötü Amaçlı Uygulamaları Kontrol Etme

Kötü amaçlı uygulamaların kontrolünü sağlamak için Google Play Protect devreye giriyor. Uygulama Google Play Protect tarafından onaylanmışsa rahatlıkla cihazınızda bu uygulamayı kullanabilirsiniz. Bir uygulamanın Google Play Protect onaylı olup olmadığınıkontrol etmek içinse birkaç farklı yol var.

Son Tarama Ayarlarını Görüntüle

Geçerli tarama durumunu görüntülemek ve Play Protect’in etkinleştirildiğinden emin olmak için Ayarlar > Google > Güvenlik > Google Play Protect bölümüne gidin. Burada yakın zamanda yüklediğiniz ve güncelleştirdiğiniz uygulamalar için Play Protect hizmetini açıp kapatabilirsiniz.

Bir Uygulamayı Google Play Sayfasında Görüntüle

Google Play Store’dan uygulama indirirken de uygulamaların Play Protect tarafından onaylanmış olup olmadığını görebilirsiniz.

Uygulamaları Güncellemeden Önce Görüntüle

Uygulamaları güncellemeden önce güncelleme listesinin üst kısmında son tarama zamanı ile bir ”sorun bulunamadı” yazısı ile karşılaşırsanız Google Play Protect uygulamalarda herhangi bir virüsle karşılaşmamıştır.





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