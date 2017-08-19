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Günümüzde birden çok e-posta adresine sahip olmak hiç de sıradışı bir durum değil ve bu derece farklı hesapları aynı anda mobil olarak kontrol etmek mümkün. Buna yönelik olarak ayrı ayrı e-posta uygulamaları kurmanız da gerekmiyor. iOS ile gelen altyapı farklı evrensel standartları destekliyor.

iOS: E-Posta Hesapları Eklemek ve Kaldırmak

Artık iş ve kişisel kullanım için ayrı cihazlar kullanmanıza gerek yok. Öncelikli olarak e-posta servisinin kullandığı bağlantı sisteminin POP, IMAP, Exchange vb hangisi olduğunu bilmeniz gerekiyor. Google, Yahoo, iCloud, Mail gibi e-posta servislerinin otomatik olarak eklenmesi mümkün. Sadece adresi ve parolayı girmeniz yeterli. Manuel olarak eklemeniz gereken e-posta servislerinde ise bu iki bilgiye ek olarak alıcı ve verici sunucu adreslerini, bağlantı için gerekli portları vb bilmeniz de gerekir.

Eğer bir servisin hem POP, hem de IMAP bağlantı desteği varsa öncelikli olarak IMAP tercih edilmeli çünkü daha gelişmiş bir çözüm ve veri eşleştirme çok daha kusursuz. Pop ise bir nevi internet sitesindeki içeriği mobil cihazda yedeklemek gibi düşünülebilir. Gmail gibi hesaplarınızda iki aşamalı doğrulamaya geçmişseniz bu durumda bir kereye mahsus kullanılacak yeni parolalar oluşturup iOS’a eklerken işte bunu girmeniz gerekecek.

Ayarlar uygulamasında Mail kısmına girin ve Hesaplar alt menüsünü açıp yeni ekleme komutu verin. Ardından gelecek listede Google, Exchange, iCloud, Yahoo vb için otomatik yükleme seçenekleri var. İstediğinize tıklayınca sadece kullanıcı adı ve parola girmeniz yetecek. Bunlardan biri değilse sondaki Diğer seçeneğine tıklayın.

Bu durumda manuel olarak bilgileri girmeniz gerekecek. Üstten IMAP ya da POP seçtikten sonra boşlukları doldurun. Bilgileri servisin destek sayfasından almanız gerekebilir. Ardından kaydedin ve sonlandırın. Böylece hesaplar listenize eklenmiş olacak. Silmek isterseniz adına tıklayıp kaldır komutu verebilirsiniz.

Aynı alanda e-posta yanında kişiler listesi, takvim ve notları eşleştirme seçenekleri de olabilir ama bunları e-posta sağlayıcı sunmuyorsa işe yaramazlar.



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