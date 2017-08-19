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2012 yılında piyasaya çıkan Samsung Galaxy S3 Mini, 4.0 inç ekranı sayesinde tek elle kullanımı kolaylaştırmayı başardı. Cihazda SUPER AMOLED ekran teknolojisi olduğu için renkleri bize daha canlı gösteriyor. Bu yazımızda Samsung Galaxy S3 Mini Stock ROM yükleme adımlarını ele aldık. Siz de anlatacağımız adımları uygulayarak cihazınızın performansını arttırabilirsiniz. Ayrıca istediğiniz zaman farklı Custom ROM paketleri de yükleyebilirsiniz.

Gereken dosyalar

Odin

İstediğiniz ROM dosyasını buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Samsung Galaxy S3 Mini Stock ROM Yükleme

Samsung S3 Mini’nin USB Hata ayıklamasını açmamız gerek.



USB Hata Ayıklamayı açmak için ise Ayarlar / Geliştirici Seçenekleri > USB Hata Ayıklama Modu eğer telefonunuzda Geliştirici Seçenekleri yok ise Ayarlar / Telefon Hakkında > Yapım Numarası yazan seçeneğe üst üste basın ve bu sayede USB Hata Ayıklama Modunu etkinleştirmiş oldunuz.

Cihazınızı kapatın ve Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download modu gelince Ses yükseltme tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Daha sonra size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını yükleyin.

Odin programını açtıktan sonra cihazınızı görünce sol taraftaki ID:COM yazan yerin altındaki kutucuğun rengi değişecektir. ROM dosyanızı sağ taraftaki AP kısmına tıklayarak seçin ve daha sonra Start butonuna basarak işlemi başlatın.

Yükleme işlemi sona erdiği zaman sol tarafta PASS yazısı sizi karşılayacaktır ve bu sayede Samsung Galaxy S3 Mini Stock ROM yükleme işlemimiz bitti. Aklınıza takılan soru, sorun veya görüşlerinizi belirtmek isterseniz forum sayfamızda uzmanlarımız sizi bekliyor olacak.



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