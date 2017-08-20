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HTC U11 akıllı telefonda kamerada maksimum parlaklığı devre dışı bırakmak için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. HTC U11 akıllı telefonda kamera uygulaması çalıştırıldığında ekran parlaklığı otomatik olarak en yüksek seviyeye taşınıyor. Paylaşacağımız modu flash’layarak bu özelliği devre dışı bırakmanız mümkün. Kamera arayüzünde parlaklığın otomatik olarak maksimum düzeye alınması özellikle düşük ışık koşullarında çekim yapmak istediğinizde gözlerinizi rahatsız edecektir. Gece / düşük ışık koşullarında gözünüz yorulmadan fotoğraf ve video kaydetmek için paylaşacağımız Magisk modundan yararlanabilirsiniz. HTC U11‘deki kamerada maksimum parlaklığı devre dışı bırakmak oldukça kolay.

HTC U11: Kamerada Maksimum Parlaklığı Devre Dışı Bırakmak

Gerekenler

Root erişiminin sağlanması

TWRP recovery kurulumunun gerçekleştirilmesi

Magisk kurulumu

HTC U11 akıllı telefonda bootloader kilidini kaldırma, TWRP recovery kurulumu ve root erişimini sağlamak için bu yazıda ele aldığımız aşamaları izleyebilirsiniz.

Resmi çözüm olmayan her işlem gibi bu sürecin de çeşitli riskler barındırdığını ve kurulum sırasında ya da sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan tamamen kendinizin sorumlu olduğunu hatırlatalım.

İndirmeler

Kurulum Rehberi

Öncelikle HTC U11 akıllı telefonda TWRP recovery ve Magisk’in yüklü olduğundan emin olun.

No_MoreMax_Brightness.Zip dosyasını üstteki bağlantı aracılığıyla indirin ve HTC U11 akıllı telefonunuza transfer edin.

Akıllı telefonu kapatın. Recovery modunda başlatın. Daha önce TWRP kurulumu ve root erişimini sağlama gibi işlemleri gerçekleştirdiğiniz için cihazı recovery modunda nasıl başlatabileceğinizi biliyor olsanız gerek.

TWRP ana menüsünde yer alan Install seçeneğine dokunun.

İndirip akıllı telefonunuza transfer etmiş olduğunuz No_MoreMax_Brightness.Zip dosyasını seçin. Flash’lama için gerekli olan kaydırma hareketini uygulayın.

İşlem tamamlandığında cihazı yeniden başlatabilirsiniz.



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