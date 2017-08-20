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Online yaşamlar söz konusu olduğunda gizlilik ve güvenlik son derece önemli. Hiç birimiz bilgisayarı açık biçimde başıboş bırakmak istemez ama çoğumuz sosyal ağlara üye olup uygulamaların kamera, mikrofon, kişi listesi gibi bize özel içerikleri istediği gibi kullanmasına izin veriyoruz.

iOS: Uygulama İzinlerini Kaldırmak

Bu bir süre sonra alışkanlığa dönüşüyor ve açıklamaları bile okumadan onay verip izin atıyoruz yani belki de bilinmeyen bir uygulama verilerimizi indirip kurcalıyor, başka yerlere satıp para kazanıyor olabilir. Bu nedenden ötürü kurduğunuz uygulamalara verdiğiniz izinleri kontrol edip gözden geçirmeniz şart. Buna olanak veren uygulamalardan bir diğeri MyPermissions:

İncelemelerden son derece yüksek puanlar alan bu uygulama tamamen ücretsiz ve hayatınızı kolaylaştırıyor. Herhangi bir anda boş zamanınız olunca uygulamayı kullanarak izinleri kontrol edebilirsiniz. Üye olmak bile gerekmiyor.

Uygulamayı kurup çalıştırınca alt kısımda engelleme, izinler ve hatırlatıcılar sekmelerini göreceksiniz. Elbette asıl önemli olan ortadaki izinler sekmesi. Her bir popüler uygulamanın aldığı izinleri görebilir ve gerekirse bazılarını iptal edebilirsiniz.

Belirli uygulamalar güncellendikten sonra izinleri arttırabiliyorlar. Bu yüzden arada bir bu uygulama ile güncel durumu kontrol etmekte fayda var. Hatırlatıcı özelliği ise bu periyodik kontrol için sizin istediğiniz aralıkta uyarı gönderiyor.

Uygulamalara tıkladıktan sonra alınan izinleri görebilir ve istemediklerinizi kapatabilirsiniz. Duruma göre uygulamadan uygulamaya farklı olabiliyor ve izinleri görüp kontrol etmek için adı geçen uygulamadaki bir arabirimi açmanız gerekebiliyor ama sonuca ulaşacağınızı söyleyebiliriz.



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