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Akıllı saatlerin çok hızlı bir yükselişe geçtiğini ama son zamanlarda duraklama dönemime geçiş yaptığını görüyoruz. Android Wear yüklü çok sayıda seçenek var. Apple ise watchOS’lu Apple Watch’ları sundu. Kamplar arasında kalan iPhone sahipleri Android Wear yüklü cihaz kullanabilir mi?

iOS: iPhone İle Android Wear Kullanmak

Elbette Google’ın geliştirdiği Android Wear için de iOS desteği veriliyor ama öncelikli olarak temel fonksiyonlar işliyor. Eğer akıllı saatinizde Android Wear 2.0 sürümü yüklüyse telefon olmadan çoğu işlemi yapabilir. Eski sürümse bazı işlemler için telefonla eşleştirmek gerekebilir. Yeni bir Android Wear cihaz alacaksanız Android Wear 2.0 yüklü olanları ya da terfi edilecekleri seçin.

Eşleştirme için yapmanız gereken ilk iş iPhone için Android Wear uygulamasını kurmak:

Bu ücretsiz uygulamayı kurduktan sonra bağlantı pek zahmet gerektirmiyor. Bu arada akıllı saati daha önce bir Android cihazla eşleştirip kullanmışsanız geçişten önce saati sıfırlayıp fabrika ayarlarına döndürmelisiniz ki çakışma olmasın.

Yeni cihaz gibi başlayacağı için öncelikle dili seçin ve Bluetooth üzerinden paylaşımı aktifleştirin. Buna yönelik olarak belirli sözleşmeleri kabul etmeniz istenir. Ardından telefon arama yapacak ve akıllı saatinizi bulacak. Listeden adını seçin ve devam edip ekrana gelen güvenlik kodu ikisinde de aynı ise onay verin.

Ardından saat yazılımı kontrol edilip varsa güncellemeler taranacak, bulunursa indirilip kurulacak. Bu işlem biraz zaman alabilir. Saat, veri, takvim erişimi gibi çok sayıda farklı erişim için onay vermeniz istenebilir. iPhone ile hiç Google uygulaması kullanmamış ve hesap eklememişseniz bunu eklemeniz de istenir.

Kurulum bitince Android Wear uygulamasında ana ekranda bilgiler ve cihaza özel seçenekler gelecek. Saat kadranı değiştirme vb bunlar arasında. Gmail, Calendar, konum gibi Google alakalı servisleri bu uygulamadan görebileceksiniz.

Ayarlar içinse sağ üstteki çark sembolüne tıklayabilirsiniz. Eklediğiniz hesap, besleme, Google asistanı, daima açık ekran, sallayarak uyandırma vb türünden ayarlar yapılabiliyor ve cihaza göre değişebiliyor.

Aslına bakılırsa Android Wear için iOS uygulaması çok kapsamlı ve Android sürümüne benzer bir performans gösteriyor. Eksik kaldı denemez ama elbette ilk kurulum epey zaman alıyor ve Apple kullanıcıları başta yabancılık çekebiliyor.



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