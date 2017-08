⁠⁠⁠







Apple iPhone‘da Pano İçeriğindeki Metinleri Yedeklemek için izlemeniz gereken aşamaları anlatacağız. Masaüstü ve mobil platformlardaki hemen her işletim sisteminde kopyalanan metin ve görseller benzer bir pano içeriği / clipboard içinde saklanıyor. Bir ögeyi kopyaladığınızda daha önce kopyalamış olduğunuz metin ya da görsel pano içeriğinden siliniyor ve panoda kopyaladığınız son içerik kalıyor. Tabii çeşitli üçüncü parti araçlarla pano içeriğine kopyaladığınız ögeleri yedeklemeniz mümkün. iOS işletim sisteminde bu görevi Take Clipboard adlı uygulama üstlenebiliyor. Take Clipboard Apple’ın App Store uygulama mağazasından ücretsiz indirilebiliyor.

iPhone: Pano İçeriğindeki Metinleri Yedeklemek

Öncelikle uygulamayı iPhone’unuza yükleyin. Daha sonra pano içeriğine metin kopyalamada kullanabileceğiniz bir uygulama çalıştırın. Web tarayıcı, rehber ya da e-posta istemcisi işinizi görebilir. Herhangi bir metni açın ve normalde yaptığınız gibi kopyalayın. Metin kopyalandı, şimdi yedekleme zamanı.

Uygulama ile pano içeriğindeki metinleri yedeklemek için uygulamayı basitçe çalıştırın. Pano içeriğindeki metin arayüze otomatik olarak kopyalanacaktır, ana ekrana dönebilirsiniz. Yedeği uygulamanın widget’ı aracılığıyla almak isterseniz öncelikle widget’ı eklemeniz gerekecek. Metin kopyaladıktan sonra widget ekranına eriştiğinizde metin otomatik olarak yapıştırılacaktır.

Text Clipboard yalnızca metinleri yedekleyebiliyor. Elbette düzenleme ve kopyalama imkanı sunuyor. Yedeklediğiniz bir metni düzenlemek için uygulama arayüzünde görüntüleyin ve üzerine uzun dokunun. Kopyalamak içinse metnin üzerine dokunmanız yeterli olacaktır.

Uygulama kopyalanan içerikler arasında arama yapabiliyor ve aldığınız yedekleri düzgün şekilde listeliyor. Widget’ı ile belirli bir içeriği görüntüleyebilir ya da doğrudan uygulamaya erişebilirsiniz.





