⁠⁠⁠







Eğer Snapchat kullanıyorsanız ve bir mesajı açtığınızda başka bir sebepten ötürü dikkatiniz dağılır ve o an göremezseniz sinir bozucu bir durum ortaya çıkar ve içeriği kaçırırsınız. Neyse ki gelen mesajlar sadece bir kez izlenebiliyor olsa da bir kereye mahsus tekrar izleme seçeneği kullanılabilir.

Snapchat Gönderileri Nasıl Tekrar İzlenir

Doğrudan yeniden oynatmanız mümkün. Snapchat uygulamasından çıkınca ve bir diğer Snap açınca ya da uygulamada başka işlem yapınca bunu tekrar izleme şansını kaybedersiniz. Yapmanız gerekenler şöyle:

Bir Snap gelince böyle görünecek:

Üzerine tıklayıp basılı tutunca yeniden yüklenecek. Eğer arkadaşınız size birden fazla Snap göndermişse tümünü görebileceksiniz.

Tekrar izleyince yanındaki sembol değişecek. Arkadaşınıza tekrar izlediğinize dair bildirim gidecek.

Bu taktiği izlerseniz artık dikkatiniz dağıldığında sinirlenmeden ikinci bir deneme yapabilirsiniz.



⁠⁠⁠





