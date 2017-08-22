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Android yüklü akıllı telefonunuzu kullandığınız seneler boyunca ondan fazla ayrı kablosuz ağa bağlanmış olabilirsiniz ve bunlar genelde parola girdiğinizde listenize eklenirler ve otomatik olarak bağlantı sağlanır. Peki ya parolayı unutursanız ve biriyle paylaşmanız gerekirse nasıl göreceksiniz?

Android: Bağlandığınız Wi-Fi Ağların Parolalarını Görün

Bu durum, aynı ağa bağlanan bir diğer cihazınızın fabrika ayarlarına döndürülmesinden sonra da başınıza gelebilir ve parolayı bulmak için kafa patlatabilirsiniz. Android geliştiricilerinden biri olan Alexandros Schillings imdadınıza yetişiyor ve sorunu çözecek biçimde özel bir uygulama sunuyor ama elbette bunun doğru biçimde işleyebilmesi için cihazın root edilmiş olması gerekiyor ki sistemde saklanan içeriğe erişebilsin.

Uygulamayı ücretsiz olarak indirin ve kurun. Ardından çalıştırınca ilk iş olarak root yetkisi vermenizi isteyecek ki çalışabilsin. Bu durumda root yöneticisi ile gelen izni onaylamanız gerekiyor.

Ardından sistemde kayıtlı Wi-Fi ağ SSID adları ve bunlara ait PSK parolaları gösterilecek. Aynı zamanda kullanılan güvenlik sistemi türü de görülebilir. Bu liste çok kalabalıksa herhangi birini bulmak için üstteki SSID kutusuna yazıp arama bile yapabilirsiniz.

Bunlar nispeten karmaşık sayı, harf dizilimleri olduğu için biriyle paylaşmak ya da diğer cihazınıza yazmak zor gelebilir. Paylaşma seçeneğini kullanmak için herhangi biri üzerine uzun tıklayın ve açılan menüde kopyala ya da QR kod göster seçeneklerine tıklayın. Böylece sadece yakın mesafede güvenli paylaşım yapılabilir.

İlerde lazım olur diyerek listeyi komple yedeklemek istiyorsanız sağ alttaki üç noktalı menü tuşuna basın ve export seçeneğiyle dışarı aktarın. SD kart içine saklamak mantıklı olabilir. Arzu ederseniz kısa listelerde ekran görüntüsü de alabilirsiniz.



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