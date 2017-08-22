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WhatsApp mesajlaşma uygulaması hemen hemen tüm mobil kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Bu uygulamada yer alan özelliklerden biri fotoğraf, video ve diğer belgeleri otomatik olarak indiriyor olması. Sizin için sorun oluşturuyorsa uygulamanın dosyaları otomatik indirmesini engelleyebilirsiniz.

Android: WhatsApp Uygulaması Fotoğraf ve Video İndirmesin

Elbette Wi-Fi üzerinden bağlantı aktif olduğunda WhatsApp son derece kullanışlı ve sorunsuz bir ücretsiz uygulama ama mobil bağlantıya geçildiğinde bazı sorunlar belirebiliyor. İşte bu noktada otomatik olarak veri indirme özelliğini kapatmak mantıklı olabiliyor. Mobil kotanız sınırlıysa özellikle de videoların indirilmesi can sıkar. Bunu durdurmak için şu adımları izleyin:

Uygulamayı başlatın ve ayarlara erişmek için sağ üst köşedeki üç noktalı menüye tıklayın ve listeden ayarlar seçin. Ardından Veri kullanımı kısmını bulun. Media otomatik indirme yazan satır altında tanıdık seçenekler yer alıyor.

İlki mobil bağlantı durumunda, ikincisi Wi-Fi durumunda, üçüncüsü yurtdışı dolaşım sırasında nelerin alınacağını seçme olanağı veriyor. Bize kalırsa mobil veri ve dolaşım seçeneklerini kapatmanız anlamlı. Elbette Wi-Fi bağlantısında hepsi aktif durumda bırakılabilir. Ayarları kaydedince artık mobil veriyi gereksiz tüketmiyor olacak.



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