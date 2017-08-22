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Belki de milyonlarca telefon kullanıcısının sorunsalı olan gizli numaralar, bu yazımızla birlikte anonim kalmaktan kaçamayacak. Gizli numaraları herhangi bir uygulama kullanmadan basit bir işlemle anonimlikten kurtaracağız.

Gizli Numaranın Kim Olduğunu Öğrenme

Gizli numaranın kim olduğunu öğrenmek için herhangi bir ücret ödemeden, sonuç vermeyen programlar kullanmadan basit bir yol izleyeceğiz. Ancak izleyeceğimiz bu basit yol şu an için sadece Türk Telekom operatörü kullananlar için geçerli. Türk Telekom operatörü kullananlar telefonlarına gizli numaralardan gelen aramaların hangi numaraya ait olduğunu görebilecek.

İlk olarak buraya tıklayarak operatörün online işlemler menüsüne girip, kayıtlı olduğunuz sisteme giriş yapın.



Kullanıcı paneline giriş yaptıktan sonra lira işlemlerim seçeneğine tıklayın. Ardından harcama detaylarına basın. Karşınıza gelen aramaların listesi çıkacak. Buradan gizli numaranın gerçek numarasını görebilirsiniz. Gizli numarayı bulmak için gizli numaranın sizi aradığı tarih ve saate bakabilirsiniz.

Türk Telekom’da gizli numaraların gözükmesi için hattınızın faturasız olması gerekmektedir. Aksi takdirde faturalı cihazlarda bu işlemin gerçekleşmediği test edilmiştir.

Bu işlem hakkında yorumlarınızı, varsa sorularınızı forumumuzda bizlerle paylaşabilirsiniz.





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