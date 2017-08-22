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Google Maps uygulaması ile gideceğimiz yerin rotasını belirledikten sonra ister yürüme, ister araba ile gideceğimiz yere yol tarifi eşliğinde varabiliriz. Her geçen gün kendini geliştirmeye devam eden ve kullanıcılarına sorunsuz şekilde yol tarifi sunmaya çalışan Google Maps özellikle de araç sürücüleri için bu konuda vazgeçilmez bir önem taşımakta. Daha çok büyük şehirlerde yaşayan ve neredeyse her gün KGS, OGS, HGS gibi sistemlere para ödemek zorunda kalan kişiler için bir çözüm niteliğinde olan Google Maps uygulamada bulunan özellikleri sayesinde kullanıcıları geçiş sistemleri için ödeme yapmaktan kurtarıyor.

Google Maps ile Otoyol ve Köprü Geçiş Ücretlerinden Kurtulma

Google Maps ile geçiş sistemleri ücretlerinden kurtulmak için izlenilecek yol oldukça basit. İlk olarak Google Maps uygulamasına girin. Eğer uygulama cihazınızda yüklü değil ise Android kullanıcısı iseniz buraya, iOS kullanıcısı iseniz buraya tıklayarak uygulamayı cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Uygulamaya girin. Harita konumunuza erişim sağlamak isteyecek, izin verin. Daha sonra haritada bulunduğunuz konum yer alacak. Gitmek istediğiniz yeri bulun ve ekrana basılı tutarak gideceğiniz yeri haritada işaretleyin.

Daha sonra sağ üst köşede mavi alanda bulunan üst üste bulunan üç noktaya tıklayın. Seçenekler açılacak.

Rota seçeneklerine tıklayın. Buradan tercihinize göre hangi yolları kullanmak istemiyorsanız, yanında bulunan kutucuğa tıklayarak ”ücret ödemeden köprüden nasıl geçerim?” sorusuna basit bir yanıt bulmuş olursunuz.





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