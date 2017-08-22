⁠⁠⁠







Samsung Galaxy Note 3, Samsung Note serisinin üçüncü üyesi. Gelişmekte olan seride büyük ekranı yönünden kendisine duyulan rağbet hala devam etmekte. Ayrıca cihazın renk yelpazesi zengin olduğu için birçok kitleye hitap etmeyi başardı. Bu yazımızda Samsung Galaxy Note 3 Root atma adımlarını anlatacağız. Siz de inceleyeceğimiz adımları uygulayarak cihazınızı Root atabilir ve Root izni gerektiren uygulamaları çalıştırabilirsiniz.

Gerekli dosyalar

Odin

Rootdosyası

USBsürücüler

Uyumlu model

SM-N900

Samsung Galaxy Note 3 Root Atma

İlk olarak cihazınızın USB hata ayıklama modunu etkinleştirmeniz gerek.

Ayarlar kısmına girin ardından Geliştirici seçeneklerini aktif ederek alt kısımda bulunan USB hata ayıklamayı açın.

Devamında Ses kısma / Güç / Home tuşlarına basılı tutun. Download Modu geldiğinde Ses arttırma tuşuna bir kez basın ve cihazınızı USB kablo yardımı ile bilgisayarınıza bağlayın. Daha sonra size vermiş olduğumuz bağlantıdan Odin programını indirin ve kurulum işlemlerini tamamlayın.

Şimdi ise cihazınızın Odin programını gördüğünü ID:COM yazısının altındaki kutucuğun rengine bakarak anlayabilirsiniz. Eğer program cihazınızı görmediyse size vermiş olduğumuz bağlantıdan USB sürücülerini indirebilirsiniz. Ardından AP yazan yere tıklayın ve Root dosyanızı seçerek Start butonuna basın.



Yükleme işlemi tamamlanınca sol üstte PASS! yazısı sizi karşılayacak. Bu sayede Samsung Galaxy Note 3 Root atma işlemini tamamlamış olduk.

Cihaz açılınca içerisinde SuperSU uygulaması yüklü gelmez ise buraya tıklayarak SuperSU uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.

Cihazın Rootlu olup olmadığını buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Soru, sorun veya takıldığınız bir yer olursa forum sayfamızdaki uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.





⁠⁠⁠





