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Dünyanın en popüler mobil işletim sistemi olan Android bu tür cihazlar düşünülerek geliştiriliyor ve güncelleniyor. Peki ya masaüstü sistemlerdeki daha geniş ve yatay duran ekranlarda nasıl görünürdü ve dokunmatik ekran yerine klavye ve fare ile nasıl kullanılabilirdi?

Android: Masaüstü İşletim Sistemi Kullanır Gibi Kullanmak

Google Android işletim sistemini içeren akıllı telefon ve tabletleri kablo ya da kablosuz olarak büyük ekrana bağlamak ve kablolu ya da kablosuz klavye fare ile kullanmak mümkün. Aynı zamanda bu şekilde işleyen uygun fiyatlı Android TV modülleri alınıp HDMI üzerinden bağlanabiliyor. Peki ya standart masaüstü bilgisayar olmayan yerlerde bunlara gerek kalmayacak biçimde verim alabilir misiniz?

Remix OS

Geliştirici Jide tarafından bu sene ortasında sonlandırılan hayli popüler Remix OS işletim sistemi bu amaca odaklanıyordu. Çinli geliştiriciye bakılırsa şirketlerden gelen tekliflere dayanamayarak Remix OS’u geliştirmeye son verdi. Remix 3.0 sürümü hala indirilip kurulabiliyor: http://www.jide.com

Android x86 Project

Bir diğer seçenekse Android x86 Project ve aksine Windows çalıştırabilen sistemlere Android deneyimi kazandırıyor. AOSP esaslı bu çözümün devam edeceği söyleniyor. Donanımsal hızlandırma için gerekli destek güncelleniyor. Android 7.1 için ilk önizleme sürümü Haziran ayında sunulmuş durumda. 32-bit ve 64-bit sürümleri var. ISO olarak indirip DVD ya da USB belleğe yazdıktan sonra sanalda ya da diskte kurabilirsiniz: http://www.android-x86.org

Phoenix OS

Intel Atom işlemcili masaüstü ve dizüstü sistemlere özel geliştirilmiş olan Phoenix OS ise son beş senedeki tüm sistemlere kurulabiliyor. Dual boot için iyi biçimde optimize edilmiş. İsteyenler USB belleğe de kurabilir. Denemek için öncelikli olarak VM ortamında bakabilirsiniz. http://www.phoenixos.com/download



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