⁠⁠⁠







Google’ın Nexus serisini bitirip Pixel serisi cihazları başlatmasından sonra yeni cihazları cazip kılmak için bol özellikle donattığını gördük. Diğer Android cihazlarda olmayan Google Asistanı gibi artılar vardı ama daha sonra diğerlerine de geldi. Bir diğer üstünlükse parmak izi kısayollarıydı.

Android: Parmak İzi Okuyucudan Yüksek Verim Almak

Buradaki fikir, parmak izi okuyucuyu sadece doğrulama ya da basarak Home butonu biçiminde kullanmak yerine parmağı belirli yönlerde kaydırarak farklı kısayollarla eşleştirmek. Aslında bu fikri Xiaomi ve Huawei imzalı cihazlarda da gördük yani görülmemiş değil. Google Pixel’deki parmak izi okuyucu kısayollarını diğerlerinde de kullanabilirsiniz çünkü buna izin veren bir uygulama olan Fingerprint Gestures var:

Nedense başlığında yayında olmadığına dair bir ifade var ama uygulama alınıp indirilebiliyor. Elbette bunun için parmak izi okuyucu içeren bir cihaza sahip olmalısınız. Bir diğer avantajı kullanabilmek için cihazda root almanın gerekmemesi.

Pixel’deki bildirimler için kaydırma kısayolunu getirmekle kalmıyor aynı zamanda diğer seçenekler de sunuyor. Bunlar arasında geri, son uygulamalar ve home kısayolları, bildirimlere hızlı erişim ve hızlı ayarlar menüsü, güç menüsü, ekran bölme, aşağı ve yukarı kaydırma da var.

En büyük sıkıntı Andrıid SDK 26 ve üstünü gerektirmesi yani Android O Beta olarak kurulu olmak zorunda! Bu nedenden ötürü sadece sınırlı sayıda kullanıcıya hitap etmiş oluyor ama Android Oreo ilan edildi ve yakında dağıtımlar başlayacak. Sebebi Android O ile gelen parmak izi okuyucu API arabiriminin şart olması. Buna FingerprintGestureController adı veriliyor. Erişilebilirlik ayarları arasında yer alan bir yenilik.



⁠⁠⁠





