⁠⁠⁠







Bilgisayarlarınızda yaşadığınız klavyede hızlı yazma zevkini şimdi de iPad ve iPhone cihazlarınızda da yaşayabilirsiniz! Fiziksel klavye ile daha rahat mesajlaşma imkanıyla birlikte araştırmalarınızı da kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

iPad veya iPhone’da Fiziksel Klavye Kullanma

iPad veya iPhone’da fiziksel klavyeyi kullanabilmek için haliyle elinizde bir klavye olmalı. Ancak klavye Bluetooth bağlantısı özelliğine sahip olmalı ki cihazlara erişim sağlayabilsin. Bunun için sizlere önerebileceğimiz bir fiziksel klavye var. Fiziksel klavyenin fiyatı ve özellikleri hakkında buraya tıklayarak bilgi alabilirsiniz. Önerdiğimiz klavyede bağlı olunan cihazlar arasında, klavyede bulunan tuşlar sayesinde kolaylıkla geçiş yapılabiliyor.

iPad veya iPhone İçin Kullanacağım Fiziksel Klavye’yi Cihazlarla Nasıl Eşleştiririm?

iPad veya iPhone için kullanacağınız fiziksel klavyeyi, cihazınızdan ayarlar > Bluetooth (etkinleştir) yolunu izleyerek bağlayabilirsiniz. Bluetooth’u (önerdiğimiz klavyeyi kullandığınızı varsayarsak) klavyede bulunan Fn tuşu ile üzerinde Bluetooth simgesi bulunan Z harfine aynı anda basarak aktifleştirebiliriz.

Klavye, klavyenin Bluetooth özelliği açıksa, Bluetooth ekranında diğer cihazlar bölümünde gözükür. Klavyenin ismi geldiğinde bağlanmak için klavye isminin üzerine dokunun.

Ardından sayı dizisini girin ve ”Enter” tuşuna basın.

Artık sanal klavyeyi kullanmadan yazı yazmaya başlayabilirsiniz. Bilgisayar klavyesinde kullandığınız tüm kısayollar fiziksel klavyeler için de kullanılabiliyor.

Konu hakkında herhangi bir soru ya da yorumunuzu forumumuzda bizlerle paylaşabilirsiniz.





⁠⁠⁠





