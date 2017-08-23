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Yerli piyasanın nabzına ayak uyduran KAAN A1, 5.0 inç boyutundaki ekranı sayesinde tek elle tutuş kolaylığını bizlere sunuyor. Ayrıca 13 MP çözünürlüğündeki kamerası ile harika bir görsel deneyim sunuyor. Cihaz, arka kapağında yer alan parmak izi sayesinde güvenliğinizi de düşünüyor. Bu yazımızda KAAN A1 Root atma adımlarını ele aldık. Size göstereceğimiz aşamalar ile siz de kolayca cihazınızı Root edilmiş hale getirebilirsiniz.

Gerekli dosyalar

KingRoot

KAAN A1 Root Atma

Öncelikle size vermiş olduğumuz link üzerinden KingRoot programını indirin. Daha sonra USB kablo yardımıyla bilgisayarınızdan telefonunuza atın.

KingRoot’u kurmadan önce cihazın Ayarlar kısmına girin ve Güvenlik bölümünden Bilinmeyen kaynakları etkinleştirin.

Daha sonra KingRoot’u telefonunuza kurun. Cihazın Wi-Fi ağına bağlı olup olmadığını kontrol ederek programı açın. Alt kısımda TRT TO ROOT diye bir buton göreceksiniz ona basarak işlemi başlatın.

KAAN A1 Root atma işlemi tamamlanınca ekranda Root successfully diye yazı belirecek. Bu sayede cihazınız rootlanmış oluyor.

Bu arada eğer Root işleminden sonra cihazınıza SuperSU uygulaması yüklü olarak gelmez ise buraya tıklayarak ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. Bu sayede Rootlu cihazınızın özelliklerini kontrol edebilirsiniz.

Cihazınızın Root edilip edilmediğini test etmek için ise buraya tıklayarak Root Checker uygulamasını indirebilirsiniz. Sorularınız veya takıldığınız bir yer olursa forum sayfamızdaki uzmanlarımızdan yardım alabilirsiniz.



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