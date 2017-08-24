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Özellikle de eski model cihazların yaşadığı önemli ve can sıkıcı sorunlardan biri olan yavaş şarj olma sorunu bu yazımızla çözümüne kavuşuyor. Telefonun şarj olma süresini aşağıya çekecek olan Google Play Store‘dan indirilebilir, Hızlı Şarj isimli uygulama ile sorununuz basit bir şekilde çözüm bulacaktır.

Android: Yavaş Şarj Olma Sorunu Çözümü

Android cihazlar için geliştirilen bu uygulama ile telefonun şarj olma süresi kısalacaktır. Hızlı Şarj isimli uygulama telefon şarja takılınca kendisi için kapatılması gereken uygulamaları kendiliğinden kapatır ve ekran parlaklığını düşürür. Bu sayede şarjınız daha hızlı dolar. Eğer telefonunuz rootlu ise rootsuz cihazdan daha fazla verim alabilirsiniz.

Uygulamayı buraya tıklayarak indirin ve uygulamaya giriş yapın.Uygulama sizden, diğer uygulamalara erişmek için izin isteyecek. Uygulamanın devam etmesi ve sorunsuz çalışması için izin verin.

Uygulama ana ekranında bulunan seçeneklerden, cihazınız eğer rootluysa, ultra-hızlı şarj seçeneğini tıklayın. Şarja takınca başlat seçeneğini seçmezseniz uygulama çalışmaz.

Ayrıca uygulama ana ekranında bulunan seçeneklerden hızlı şarj simgesinin sağındaki simgeyi tıklarsanız cihazınızın batarya bilgilerini ve batarya sağlığının durumunu görebilirsiniz.

Konu hakkında sorularınızı forumumuza sorabilir, en kısa sürede yanıt alabilirsiniz.





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