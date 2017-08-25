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Android‘li akıllı telefonlarda İnternet Hızını Durum Çubuğunda Görüntülemek için izlenmesi gereken aşamalara değineceğiz. Android işletim sistemi hemen her seviyeden sayısız akıllı telefona güç veriyor ve tüm dünyada yüz milyonlarca kullanıcı tarafından tercih ediliyor. Google’ın akıllı telefonlarında Android’in stock hali mevcut; Nokia ve Motorola gibi az sayıdaki firma da Android’i fazla özelleştirmeden kullanıcılara sunmayı tercih ediyor. Diğer taraftan Samsung, HTC, Sony, Huawei, Lenovo, Xiaomi ve diğer firmaların cihazlarda önemli ölçüde özelleştirilmiş Android versiyonları sunduğunu görüyoruz. Üreticiler her ne kadar Android’e çok sayıda özellik katmış olsalar da halihazırda İnternet Hızını Durum Çubuğunda Görüntülemek için bir seçenek sunmuyorlar. Bunun için üçüncü parti uygulamalardan yardım almak gerekiyor. Dilerseniz bu iş için kullanabileceğiniz başarılı uygulamalardan birisini tanıyalım.

Android: İnternet Hızını Durum Çubuğunda Görüntülemek

Android’li akıllı telefonların durum çubuğuna internet bağlantı hızını yansıtan bir gösterge eklemek oldukça kolay. Google Play uygulama mağazasında aratarak ya da aşağıdaki widget aracılığıyla Internet Speed Meter uygulamasını akıllı telefonunuza yükleyin.

İnternet bağlantı hızını durum çubuğunda ortada görebileceksiniz. Tabii bu konumu birçok kullanıcının tercih etmek istemeyeceği açık. Neyse ki özelleştirme olanakları sunuluyor. Uygulamayı açıp Settings menüsüne erişin. Buradan göstergenin konumu ve uygulamanın sunduğu diğer işlevlerle ilgili önemli düzenlemeler gerçekleştirebiliyorsunuz.

Internet Speed Meter ücretsiz bir uygulama ve Android‘de İnternet Hızını Durum Çubuğunda Görüntülemek isteyen kullanıcıların mutlaka kullanmaları gereken bir araç.



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