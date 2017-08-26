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Android 8.0 Oreo Zil Sesleri, Alarm ve Bildirim Tonlarını paylaşıyoruz. Android 8.0 Oreo işletim sisteminin final versiyonu uzun süren bekleyişin ardından, 21 Ağustos’ta tanıtıldı. 2017’nin merakla beklenen yazılım güncellemelerinden birisi olan Android Oreo Android Nougat versiyonunun üzerine önemli yenilikler katıyor. İlk etapta beklenildiği gibi Google’ın Nexus 5X, Nexus 6P, Pixel ve Pixel XL akıllı telefon modelleri Android 8.0 Oreo güncellemesini almaya başladı. Fabrika imajlarını da kısa süre önce sitemizde paylaşmıştık.

Android 8.0 Oreo ilk olarak Google’ın kendi akıllı telefonlarına girmiş olsa da Samsung, Motorola, HTC, Sony, Huawei, ASUS ve diğer üreticilerin güncellemeyi cihazlarına adapte etmeleri aylar sürecek. BlackBerry KEYone akıllı telefonun Android 8.0 Oreo güncellemesini alacağı açıklandı fakat tarih verilmedi. HTC U11 için yıl sonunda Oreo güncellemesi hazır olacak. Firmanın U Ultra ve HTC 10 modelleri için güncellemeyi 2018’in ilk aylarında yayınlaması beklenmekte. Diğer üreticilerden henüz ses çıkmadı fakat yeni yıldan önce çok az sayıda cihaza Oreo güncellemesinin gireceğini söylersek herhalde yanılmış olmayız.

Android 8.0 Oreo Zil Sesleri, Alarm ve Bildirim Tonlarını İndir

Android 8.0 Oreo işletim sisteminin sahip olduğu zil sesleri, alarm sesleri ve bildirim tonlarını mevcut akıllı telefonunuzda kullanmak isteyebilirsiniz. Bunun için aşağıda verdiğimiz bağlantılara erişebilir ve dosyaları indirip akıllı telefonunuza transfer edebilirsiniz. Zil sesi, bildirim tonu ve alarm sesi değişikliklerini Android’de kolayca gerçekleştirebiliyorsunuz.

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